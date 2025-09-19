5 dicas infalíveis para preservar o cabelo liso por mais tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença para garantir um resultado duradouro e digno de salão. Veja 5 dicas para cuidar do seu liso

Quem alisa os fios sabe que o sonho é manter o efeito liso impecável por dias, sem frizz e sem marcas indesejadas. Com alguns cuidados simples no dia a dia, é possível prolongar o resultado da escova ou da chapinha e conquistar madeixas alinhadas e sedosas.



Conseguir o liso perfeito já é uma conquista, mas preservá-lo por mais tempo é o verdadeiro desafio. A umidade, o suor e até mesmo os hábitos na hora de dormir podem comprometer o resultado. Pensando nisso, separamos cinco dicas práticas que vão ajudar você a manter o cabelo impecável por mais dias.

1. Aposte em produtos antifrizz

Shampoos, condicionadores e leave-ins com ação antifrizz criam uma película protetora nos fios, ajudando a evitar que o cabelo “arme” com facilidade. Além disso, eles mantêm o alinhamento por mais tempo.

2. Use protetor térmico sempre

Quem faz escova ou chapinha sabe da importância do protetor térmico. Ele não só protege contra o calor das ferramentas, mas também cria uma camada que ajuda a manter o cabelo disciplinado.

3. Invista em touca ou fronha de cetim

Na hora de dormir, o atrito com o travesseiro pode causar frizz e até marcas no cabelo. Usar uma touca ou fronha de cetim é uma solução simples e eficiente para acordar com o liso preservado.

4. Evite prender o cabelo molhado

Prender os fios ainda úmidos pode deixar marcas e até causar quebras. Se precisar prender, prefira usar presilhas ou elásticos de tecido, que não deixam vincos.

5. Finalize com óleo capilar leve

Um bom óleo capilar dá brilho, controla o frizz e mantém a maciez. Prefira versões leves, como as que possuem óleo de argan ou de macadâmia, para não pesar o visual.