Transição capilar: 4 dicas essenciais para quem tem cabelo crespo

Cuidar do cabelo crespo com carinho transforma a transição capilar em um caminho de autodescoberta e orgulho. Confira 4 dicas de como cuidar

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 12:44
Mulher de cabelo crespo
Mulher de cabelo crespo - Yuri Arcurs peopleimages.com/iStock

A transição capilar é um momento de autoconhecimento, paciência e coragem. Para quem tem cabelo crespo, o processo pode ser ainda mais desafiador, já que envolve lidar com texturas diferentes, inseguranças e pressão estética.

Mas também é um caminho de liberdade, que resgata a beleza natural e fortalece a autoestima. Veja quatro dicas que podem tornar essa jornada mais leve e inspiradora.

1. Tenha paciência com o processo

A transição capilar não acontece da noite para o dia. O tempo que o cabelo leva para crescer e revelar sua textura natural varia de pessoa para pessoa.

É comum sentir ansiedade para ver os fios totalmente crespos, mas é importante entender que cada centímetro conquistado é uma vitória. Cultivar paciência ajuda a lidar melhor com as fases intermediárias e com a mistura de texturas.

2. Aposte em penteados criativos

Enquanto os fios crescem, usar penteados pode ser uma solução prática e estilosa para disfarçar a diferença entre a parte natural e a alisada. Tranças, coques, turbantes e até mesmo box braids são ótimas alternativas.

Além de valorizar o visual, esses estilos protegem o cabelo e dão mais liberdade para experimentar novas formas de se expressar.

3. Invista em hidratação e cuidados específicos

O cabelo crespo é naturalmente mais ressecado e, durante a transição, requer ainda mais atenção. Aposte em cronogramas capilares com hidratação, nutrição e reconstrução, sempre com produtos adequados para cabelos crespos.

Óleos vegetais como rícino, coco e oliva são grandes aliados para devolver brilho e força.

4. Cerque-se de apoio e referências

O processo de transição não é apenas físico, mas também emocional. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Siga influenciadoras, criadoras de conteúdo e especialistas em cabelos crespos para se inspirar, aprender técnicas e sentir-se representada.

Conversar com pessoas que já passaram pela mesma experiência pode trazer motivação e segurança para seguir em frente.

