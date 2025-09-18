Transição capilar: 4 dicas essenciais para quem tem cabelo crespo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cuidar do cabelo crespo com carinho transforma a transição capilar em um caminho de autodescoberta e orgulho. Confira 4 dicas de como cuidar

Clique aqui e escute a matéria

A transição capilar é um momento de autoconhecimento, paciência e coragem. Para quem tem cabelo crespo, o processo pode ser ainda mais desafiador, já que envolve lidar com texturas diferentes, inseguranças e pressão estética.

Mas também é um caminho de liberdade, que resgata a beleza natural e fortalece a autoestima. Veja quatro dicas que podem tornar essa jornada mais leve e inspiradora.

1. Tenha paciência com o processo

A transição capilar não acontece da noite para o dia. O tempo que o cabelo leva para crescer e revelar sua textura natural varia de pessoa para pessoa.

É comum sentir ansiedade para ver os fios totalmente crespos, mas é importante entender que cada centímetro conquistado é uma vitória. Cultivar paciência ajuda a lidar melhor com as fases intermediárias e com a mistura de texturas.

2. Aposte em penteados criativos

Enquanto os fios crescem, usar penteados pode ser uma solução prática e estilosa para disfarçar a diferença entre a parte natural e a alisada. Tranças, coques, turbantes e até mesmo box braids são ótimas alternativas.

Além de valorizar o visual, esses estilos protegem o cabelo e dão mais liberdade para experimentar novas formas de se expressar.

3. Invista em hidratação e cuidados específicos

O cabelo crespo é naturalmente mais ressecado e, durante a transição, requer ainda mais atenção. Aposte em cronogramas capilares com hidratação, nutrição e reconstrução, sempre com produtos adequados para cabelos crespos.

Óleos vegetais como rícino, coco e oliva são grandes aliados para devolver brilho e força.

Leia Também 5 óleos naturais perfeitos para nutrir e valorizar cabelos crespos

4. Cerque-se de apoio e referências

O processo de transição não é apenas físico, mas também emocional. Ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Siga influenciadoras, criadoras de conteúdo e especialistas em cabelos crespos para se inspirar, aprender técnicas e sentir-se representada.

Conversar com pessoas que já passaram pela mesma experiência pode trazer motivação e segurança para seguir em frente.