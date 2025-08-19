Manchas e sinais na pele: quando se preocupar? Especialistas se reúnem no Recife para debater câncer de pele

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em 23 de agosto, Recife sedia o Oncoderma e Oncopele no JCPM Trade Center. O evento reunirá dermatologistas, cirurgiões, oncologistas e radioterapeuta

Clique aqui e escute a matéria

A pele, nosso maior órgão, pode sinalizar problemas de saúde. Manchas e pintas são comuns e, em geral, inofensivas; no entanto, é fundamental saber quando esses sinais merecem atenção médica.

Alterações repentinas na cor, no tamanho, na espessura ou nas bordas de pintas, assim como sangramento e coceira, exigem avaliação de um dermatologista. Manchas que surgem de forma inesperada — especialmente em áreas frequentemente expostas ao sol, como rosto, braços e colo — podem variar desde quadros mais simples, como melasma, até doenças mais graves, como o câncer de pele.

“Toda alteração nova na pele deve ser observada com atenção. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de tratamento eficaz e menos invasivo.” — Dra. Virgínia Batista, presidente da SBD-PE

Capacitação e atualização: essenciais no combate ao câncer de pele

No combate ao câncer de pele, a atualização constante é fundamental para que médicos aprimorem sua atuação tanto em casos clínicos quanto cirúrgicos. Com esse objetivo, o evento Oncoderma e o Oncopele, promovidos pela SBD-PE em parceria com o Instituto Oncologia para Todos, reunirão ainda este mês especialistas das duas áreas.

Será um sábado inteiro dedicado à imersão em conhecimento, com palestrantes de renome que compartilharão experiências e avanços sobre o tema. O objetivo é oferecer aos participantes subsídio científico para ampliar a capacidade de diagnóstico e tratamento, fortalecendo a atuação clínica e cirúrgica no dia a dia.

Além do olhar clínico, a detecção precoce combina vigilância individual — autoexame e acompanhamento regular com profissionais — e acesso a técnicas diagnósticas atualizadas. Pacientes com histórico de exposição solar intensa, queimaduras, pele clara ou histórico familiar de câncer de pele devem redobrar os cuidados e procurar avaliação sempre que notarem mudanças.