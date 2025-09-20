fechar
Como o clima tropical brasileiro molda novas rotinas de skincare

O resultado são rotinas cada vez mais personalizadas, que combinam praticidade e eficácia para enfrentar os efeitos do clima sem prejudicar a pele

Por Bruna Oliveira Publicado em 20/09/2025 às 17:42
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto
Mulher fazendo rotina de skincare no rosto - iStock

O clima tropical do Brasil apresenta desafios únicos para a pele: calor intenso, alta umidade, raios solares fortes e variações sazonais exigem adaptações constantes nos cuidados diários.

Em um cenário onde a rotina é corrida e a exposição a poluição e ar-condicionado é frequente, o skincare deixou de ser apenas estética e passou a ser também estratégia para proteger, equilibrar e manter a saúde cutânea.

O resultado são rotinas cada vez mais personalizadas, que combinam praticidade e eficácia para enfrentar os efeitos do clima sem prejudicar a pele.

Hidratação leve e refrescante

No calor e na umidade, texturas densas podem pesar e obstruir os poros.

Séruns, géis e loções leves ajudam a manter a pele hidratada sem gerar sensação pegajosa, garantindo conforto durante o dia. Brumas faciais também são aliadas para refrescar a pele rapidamente.

Proteção solar diária

O sol intenso do Brasil aumenta o risco de manchas, envelhecimento precoce e queimaduras.

Protetores solares com toque seco, resistentes ao suor e à água, tornam-se itens essenciais da rotina, não apenas no verão, mas durante o ano inteiro.

Rotina adaptável às estações

Mesmo em um clima tropical, existem variações: o inverno apresenta ar mais seco, enquanto o verão eleva a oleosidade.

O segredo está em alternar produtos: fórmulas mais leves e refrescantes no calor, hidratantes mais ricos e calmantes no período seco.

Cuidados anti-poluição

Cidades grandes trazem poluentes que contribuem para envelhecimento precoce e irritação. Limpeza eficaz com sabonetes suaves, água micelar e máscaras detox ajudam a reduzir os impactos do ambiente urbano.

