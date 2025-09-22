Hugo Medeiros lança primeiro álbum solo e apresenta identidade musical diversa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

'Tempo Curvo', de Hugo Medeiros, possui oito faixas ao todo, que transitam entre pesquisas e experimentos musicais para construção de ritmo,

O pernambucano Hugo Medeiros apresenta seu novo álbum, 'Tempo Curvo', com data de lançamento para esta terça-feira (23). Este é o primeiro disco solo do artista, que também é conhecido por integrar a Rua do Absurdo e o Amaro Freitas Trio.

O projeto conta com músicas que foram escritas entre 2007 a 2017, onde funcionaram como um laboratório de pesquisa musical por parte do artista. As canções, por sua vez, foram gravadas em 2018 para posteriormente, em 2023, serem lapidadas.

"Minhas composições marcam a transposição de um entendimento do ritmo que está para além da própria música. É como perceber múltiplas possibilidades criativas, nos padrões polirrítmicos do universo, nos ritmos do corpo humano, ou até na irregularidade das ondas do mar e então levar isso para dentro da música", explica o músico.

'Tempo Curvo'

Ao longo da pesquisa musical, Hugo Medeiros destaca o contato com o saxofonista Steve Coleman, que aconteceu entre 2012 e 2016. Neste período, o artista experienciou uma troca intensa com um dos maiores expoentes da música criativa mundial.

Produzido com recursos oriundos da Lei Paulo Gustavo no Mofo Estúdio Mofo, em Recife (PE), Tempo Curvo conta com a participação de Filipe de Lima (baixo), Ítalo Sales (guitarra), Íkaro Lima (guitarra), Marcelo Campello (violão) e Henrique Albino (flauta, sax soprano e clarone), além do próprio Hugo Medeiros (bateria, mridangam, claves e instrumentos MIDI). O artista também assina a mixagem, masterização, projeto gráfico e todas as composições, com exceção de Overview Effect, de autoria de seu irmão, Bruno Medeiros.