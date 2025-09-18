Madonna anuncia parte 2 do álbum "Confessions on a Dance Floor"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Disco de 2005 fez muito sucesso entre os fãs da cantora. Em 2026, uma sequência para o clássico álbum dançante está vindo. Confira o que já se sabe

Clique aqui e escute a matéria

Madonna anunciou a parte dois do álbum “Confessions on a Dance Floor” (2005), um dos discos mais queridos dos fãs.

A novidade foi divulgada pela cantora nesta quinta-feira (18) nas redes sociais.

"De volta à música, às pistas de dança e onde tudo começou", escreveu ela.

A artista anunciou também sua nova parceria com a Warner Records, que no Brasil tem a distribuição pela Warner Music Brasil.

"Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar reunida e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando algumas conversas necessárias”, disse a artista.

A data do lançamento ainda não foi revelada, mas Madonna disse que o álbum chega em 2026.