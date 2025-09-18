Madonna anuncia parte 2 do álbum "Confessions on a Dance Floor"
Disco de 2005 fez muito sucesso entre os fãs da cantora. Em 2026, uma sequência para o clássico álbum dançante está vindo. Confira o que já se sabe
Clique aqui e escute a matéria
Madonna anunciou a parte dois do álbum “Confessions on a Dance Floor” (2005), um dos discos mais queridos dos fãs.
A novidade foi divulgada pela cantora nesta quinta-feira (18) nas redes sociais.
"De volta à música, às pistas de dança e onde tudo começou", escreveu ela.
A artista anunciou também sua nova parceria com a Warner Records, que no Brasil tem a distribuição pela Warner Music Brasil.
"Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar reunida e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando algumas conversas necessárias”, disse a artista.
A data do lançamento ainda não foi revelada, mas Madonna disse que o álbum chega em 2026.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp