fechar
Celebridades | Notícia

Madonna anuncia parte 2 do álbum "Confessions on a Dance Floor"

Disco de 2005 fez muito sucesso entre os fãs da cantora. Em 2026, uma sequência para o clássico álbum dançante está vindo. Confira o que já se sabe

Por Marilia Pessoa Publicado em 18/09/2025 às 13:31
Madonna
Madonna - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Madonna anunciou a parte dois do álbum “Confessions on a Dance Floor” (2005), um dos discos mais queridos dos fãs.

A novidade foi divulgada pela cantora nesta quinta-feira (18) nas redes sociais.

"De volta à música, às pistas de dança e onde tudo começou", escreveu ela.

A artista anunciou também sua nova parceria com a Warner Records, que no Brasil tem a distribuição pela Warner Music Brasil.

"Desde o início, a Warner Records tem sido uma verdadeira parceira para mim. Estou feliz por estar reunida e ansiosa pelo futuro, fazendo música, fazendo o inesperado e, talvez, provocando algumas conversas necessárias”, disse a artista.

A data do lançamento ainda não foi revelada, mas Madonna disse que o álbum chega em 2026.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

 

 

Leia também

Grammy Latino tem cinco pernambucanos concorrendo em categorias; confira
MÚSICA

Grammy Latino tem cinco pernambucanos concorrendo em categorias; confira
Liniker, João Gomes e mais: confira a lista de indicados ao Grammy Latino de 2025
Grammy Latino 2025

Liniker, João Gomes e mais: confira a lista de indicados ao Grammy Latino de 2025

Compartilhe

Tags