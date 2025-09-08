Ariana Grande terminou o namoro? Atitude da cantora levanta suspeitas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ariana Grande e Ethan Slater não estão mais juntos? O polêmico casal deu o que falar quando o ator não acompanhou a cantora no VMA 2025.

Ariana Grande está solteira?

A atriz e cantora chamou a atenção do público ao comparecer à cerimônia do VMA 2025 no último domingo (07/09) sem a companhia do namorado Ethan Slater.

Vencedora de dois VMAs, Ariana foi à premiação com os pais, Edward Butera e Joan Grande, do irmão, Frankie Grande, e do marido dele, Hale Leon.

A ausência de Ethan levantou suspeitas de que o namoro dos dois havia chegado ao fim

Nem Ariana, nem Ethan falaram abertamente sobre os rumores. Porém, o ator compartilhou nos stories de seu Instagram um vídeo de Ariana aceitando o VMA de Vídeo do Ano por "Brighter Days Ahead".

Além disso, uma fonte do site Entertainment Tonight confirmou que está tudo bem com o casal. "Ariana e Ethan estão juntos e muito felizes. Eles apenas preferem manter a vida pessoal em privado", revelou o colaborador anônimo.

Ariana e Ethan estão juntos desde 2023, após se conhecerem no set de "Wicked". Na produção, eles interpretam Glinda e Boq.





Desde o início, o casal vem sendo alvo de críticas após o surgimento de rumores sobre como a relação começou.

Segundo os boatos, Ethan teria terminado o casamento com a psicóloga Lilly Jay pouco tempo depois do nascimento do filho do casal para ficar com Ariana.

Lilly chegou a escrever um artigo para o The Cut sobre o término e a exposição pública gerada pelos rumores.