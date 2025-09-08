Angela Ro Ro era casada? Cantora viveu romance com Zizi Possi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grande nome da MPB, Angela Ro Ro faleceu nesta segunda (8); cantora viveu vários romances, incluindo namoro conturbado com Zizi Possi.

Uma das grandes vozes da música popular brasileira, Angela Ro Ro faleceu nesta segunda-feira (08/09), aos 75 anos.

A cantora estava internada no Hospital Silvestre, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).

Conhecida por voz e personalidade fortes, Angela deixou uma grande marca na música nacional com sucessos como "Amor Meu Grande Amor", "Preciso tanto!!!" e "Gota de Sangue".

Homossexual assumida, a artista também era conhecida pela franqueza em tratar de seus relacionamentos.

Angela Ro Ro teve polêmicas na vida amorosa



Angela Ro Ro nunca se casou. Em junho, a cantora revelou estar em um relacionamento, prezando pela discrição.

"Eu tenho uma namorada amada há 4 anos. Ela não gosta de aparecer, eu respeito! Estuda, trabalha, mas sempre tem tempo para cuidar de mim. Amo você total", disse.

No início deste ano, falou sobre sua vida amorosa ao Gshow

"Quando namoro, acontece espontaneamente. Mas tenho fama mesmo de pegadora, uma coisa assim. Mas é ‘pura fama, não é proveito’, já que a gente falou sobre Caetano.Mas vivo com uma namorada desde que nasci: tenho um amor e uma paixão profunda pela vida. Isso realmente é a verdade", disse, segundo a Veja.

Em 2020, a artista havia vivido um relacionamento com a produtora musical Veronica Menezes.

Porém, seu namoro mais conhecido foi com a também cantora Zizi Possi, no início da década de 1980. Conturbada, a relação chegou ao fim em meio a acusações de agressão feitas por Zizi, que Angela negava categoricamente.

"Eu nunca bati em ninguém, nem naquela cantora em 1981. Nunca dei uma tapa nem e nem ela em mim. E até hoje eu carrego cruz de infâmia e calúnia. Admiro muito o canto dela, quero o bem dela, não desejo mal nenhum", pontuou, segundo a CNN.

Qual a causa da morte de Angela Ro Ro?

Segundo nota do advogado de Angela Ro Ro, a cantora morreu por conta de uma infecção bacteriana contraída na unidade de tratamento intensivo (UTI) do hospital.

Angela estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia. Apesar de ter apresentado melhora, a cantora continuou sob cuidados médicos.

"Angela faleceu hoje (segunda, 8) pela manhã no Hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A sua única companheira de 4 anos está absolutamente consternada com o seu falecimento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma bactéria na UTI", dizia a nota.