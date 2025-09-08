Relembre curiosidades marcantes sobre a carreira de Angela Ro Ro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A música brasileira se despediu nesta segunda-feira (8) de Angela Ro Ro, cantora, compositora e pianista que marcou gerações com sua voz única e suas composições intensas.

Para homenagear sua trajetória, reunimos curiosidades que ajudam a entender por que ela foi e continua sendo um nome essencial da MPB.

Destaques da trajetória artística

A origem do nome artístico: O apelido Ro Ro surgiu ainda na infância, inspirado em sua voz rouca, que se tornou sua identidade sonora desde cedo.

O sucesso do primeiro disco: Seu álbum de estreia, lançado no fim dos anos 1970, trouxe o clássico “Amor, meu grande amor”, que se tornou um marco da MPB.

Trabalhos em Londres: No início dos anos 1970, viveu em Londres, onde chegou a trabalhar como faxineira e garçonete enquanto se apresentava como cantora e pianista em pubs.

Participação no álbum Transa: Contribuiu em Transa, álbum de Caetano Veloso, com sua gaita e presença em gravações, criando vínculos com artistas da geração dele.

Reconhecimento da crítica especializada: Foi eleita pela Rolling Stone Brasil como uma das maiores vozes da música brasileira.

Regravações de suas composições: Nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Marina Lima deram nova vida às canções de Angela, ampliando seu alcance na MPB.

Presença na TV e nos palcos: Teve um espaço como apresentadora do programa Escândalo, no Canal Brasil, e continuou ativa em shows e festivais ao longo das décadas.

