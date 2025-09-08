fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Relembre curiosidades marcantes sobre a carreira de Angela Ro Ro

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 08/09/2025 às 18:17
Relembre curiosidades marcantes sobre a carreira de Angela Ro Ro
Relembre curiosidades marcantes sobre a carreira de Angela Ro Ro - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

A música brasileira se despediu nesta segunda-feira (8) de Angela Ro Ro, cantora, compositora e pianista que marcou gerações com sua voz única e suas composições intensas.

Para homenagear sua trajetória, reunimos curiosidades que ajudam a entender por que ela foi e continua sendo um nome essencial da MPB.

Destaques da trajetória artística

A origem do nome artístico: O apelido Ro Ro surgiu ainda na infância, inspirado em sua voz rouca, que se tornou sua identidade sonora desde cedo.

O sucesso do primeiro disco: Seu álbum de estreia, lançado no fim dos anos 1970, trouxe o clássico “Amor, meu grande amor”, que se tornou um marco da MPB.

Trabalhos em Londres: No início dos anos 1970, viveu em Londres, onde chegou a trabalhar como faxineira e garçonete enquanto se apresentava como cantora e pianista em pubs.

Participação no álbum Transa: Contribuiu em Transa, álbum de Caetano Veloso, com sua gaita e presença em gravações, criando vínculos com artistas da geração dele.

Reconhecimento da crítica especializada: Foi eleita pela Rolling Stone Brasil como uma das maiores vozes da música brasileira.

Regravações de suas composições: Nomes como Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Marina Lima deram nova vida às canções de Angela, ampliando seu alcance na MPB.

Presença na TV e nos palcos: Teve um espaço como apresentadora do programa Escândalo, no Canal Brasil, e continuou ativa em shows e festivais ao longo das décadas.

O post Relembre curiosidades marcantes sobre a carreira de Angela Ro Ro foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos
MÚSICA

Morre Angela Ro Ro, ícone da MPB, aos 75 anos
Morre aos 75 anos a cantora e compositora Angela Ro Ro
Angela Ro Ro

Morre aos 75 anos a cantora e compositora Angela Ro Ro

Compartilhe

Tags