Morre aos 75 anos a cantora e compositora Angela Ro Ro

A música brasileira perdeu nesta segunda-feira (8) a cantora, compositora e pianista Angela Ro Ro, que morreu aos 75 anos no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Ela estava internada desde junho, quando tratava uma infecção pulmonar.

Angela havia passado por uma traqueostomia em julho e, no início de agosto, voltou a se comunicar pela fala. Durante a internação, o advogado Carlos Eduardo Campista de Lyrio, representante da artista, divulgava comunicados e organizava campanhas de apoio financeiro. Segundo ele, a cantora contraiu uma bactéria na UTI, o que agravou ainda mais seu estado de saúde.

Com uma trajetória marcada pela autenticidade, Angela conquistou espaço na música popular brasileira a partir da década de 1970. Seu primeiro álbum trouxe o sucesso Amor Meu Grande Amor, que se tornou um clássico e ajudou a consolidar sua carreira. O nome artístico nasceu de um apelido de infância, inspirado em sua voz rouca, que se tornou sua marca registrada.

Entre influências de artistas como Ella Fitzgerald, Jacques Brel e Maysa, Angela construiu uma obra intensa, com interpretações carregadas de emoção e personalidade única. Reconhecida como uma das vozes mais marcantes do país, ela deixa um legado que atravessa gerações e permanece vivo na memória da música brasileira.

