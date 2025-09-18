Música, frevo e aprendizado com o maestro Spok em Nazaré da Mata

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa do Conservatório Pernambucano de Música, em parceria com a Prefeitura, promove oficinas de 19 a 21 de setembro, gratuitamente

Clique aqui e escute a matéria

Nazaré da Mata se prepara para um evento musical de peso! De 19 a 21 de setembro, o maestro Spok, uma das maiores referências do frevo e da música popular pernambucana, estará na cidade para uma série de oficinas gratuitas.

O evento faz parte do Projeto Bandas de Pernambuco, uma iniciativa do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) em parceria com a Prefeitura local.

É uma oportunidade única para músicos, tanto iniciantes quanto profissionais, da cidade e de toda a Zona da Mata, de aprenderem e tocarem ao lado de um dos grandes nomes da música instrumental.

As oficinas, que combinam teoria e prática, vão explorar a riqueza da cultura local, com foco em ritmos como frevo, ciranda, maracatu e coco de roda.

As atividades acontecem na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Maciel Monteiro e seguem uma programação intensa:

Sexta-feira (19): Início das atividades às 19h;

Sábado (20): Dia inteiro de aprendizado, das 9h às 17h;

Domingo (21): O evento se encerra com uma grande apresentação, onde todos os participantes se unem ao maestro Spok para um espetáculo coletivo.

Para participar, é preciso ter conhecimento musical e instrumento próprio. As inscrições são online.