Música, frevo e aprendizado com o maestro Spok em Nazaré da Mata

Iniciativa do Conservatório Pernambucano de Música, em parceria com a Prefeitura, promove oficinas de 19 a 21 de setembro, gratuitamente

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 15:32
Maestro Spok movimenta Nazaré da Mata em fim de semana dedicado à música instrumental
Maestro Spok movimenta Nazaré da Mata em fim de semana dedicado à música instrumental - Divulgação

Nazaré da Mata se prepara para um evento musical de peso! De 19 a 21 de setembro, o maestro Spok, uma das maiores referências do frevo e da música popular pernambucana, estará na cidade para uma série de oficinas gratuitas.

O evento faz parte do Projeto Bandas de Pernambuco, uma iniciativa do Conservatório Pernambucano de Música (CPM) em parceria com a Prefeitura local.

É uma oportunidade única para músicos, tanto iniciantes quanto profissionais, da cidade e de toda a Zona da Mata, de aprenderem e tocarem ao lado de um dos grandes nomes da música instrumental.

As oficinas, que combinam teoria e prática, vão explorar a riqueza da cultura local, com foco em ritmos como frevo, ciranda, maracatu e coco de roda.

As atividades acontecem na Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Maciel Monteiro e seguem uma programação intensa:

  • Sexta-feira (19): Início das atividades às 19h;
  • Sábado (20): Dia inteiro de aprendizado, das 9h às 17h;
  • Domingo (21): O evento se encerra com uma grande apresentação, onde todos os participantes se unem ao maestro Spok para um espetáculo coletivo.

Para participar, é preciso ter conhecimento musical e instrumento próprio. As inscrições são online.

