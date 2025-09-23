DaBelle Beauty expande linha de maquiagem com novo Lip Combo
Com lápis, batom e gloss em um único kit, o Lip Combo Boca Perfeita oferece diferentes possibilidades de acabamento e intensidade!
Reconhecida por sua proposta de unir qualidade e inovação, DaBelle Beauty dá mais um passo para transformar a maquiagem das brasileiras. Após o sucesso da primeira coleção, a marca lança sua segunda fase de produtos, desta vez dedicada aos lábios, com um portfólio completo que combina cores intensas, texturas confortáveis e ativos de cuidado.
São quatro novidades que chegam para oferecer tudo o que a consumidora precisa para criar a “boca perfeita”: Lip Combo Boca Perfeita, que acompanha as principais tendências de beleza e já nasce como queridinho da internet, Chic Lips, Gloss Bomb e Power Lips.
O Lip Combo Boca Perfeita (R$89,90), é o grande destaque da linha, reunindo três produtos essenciais em um kit perfeito para lábios impecáveis: lápis para contornar, batom para pintar e gloss para brilhar.
Disponível em 6 cores, cada conjunto permite criar possibilidades de looks diferentes, variando acabamentos e intensidades. Dentro do portfólio completo, são mais de 330 combinações possíveis, permitindo que cada pessoa escolha sua própria fórmula para a boca perfeita. As fórmulas são enriquecidas com Manteiga de Karité e Vitamina E, garantindo hidratação, conforto e performance.
O Chic Lips (R$ 35) é o batom ideal para quem busca lábios chiques, lindos e hidratados. Com acabamento acetinado e fórmula enriquecida com Manteiga de Karité, ele garante conforto, previne o ressecamento e proporciona alta pigmentação com cores intensas e sofisticadas. Multifuncional, pode ser usado também nos olhos e nas bochechas, estando disponível em oito tonalidades.
Para quem ama brilho, o Gloss Bomb (R$ 39,90) chega para completar o look com um toque glamuroso. Disponível em sete cores, tem textura leve e confortável, não gruda nos lábios e é enriquecido com Vitamina E, garantindo cuidado enquanto proporciona efeito luminoso.
Já o Power Lips (R$ 33) é o aliado perfeito para contornar, preencher e valorizar os lábios com precisão. Com textura macia, pigmentação intensa e alta durabilidade, o lápis está disponível em seis cores e também pode ser usado como sombra para um efeito versátil e criativo.
Com design moderno, fórmulas veganas e cruelty-free, os novos produtos chegam para complementar a linha DaBelle Beauty, disponível no e-commerce oficial da marca em setembro.