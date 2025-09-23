fechar
Beleza | Notícia

DaBelle Beauty expande linha de maquiagem com novo Lip Combo

Com lápis, batom e gloss em um único kit, o Lip Combo Boca Perfeita oferece diferentes possibilidades de acabamento e intensidade!

Por Alice Lins Publicado em 23/09/2025 às 10:30
Lip Combo "Boca Perfeita", de DaBelle Beauty
Lip Combo "Boca Perfeita", de DaBelle Beauty - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Reconhecida por sua proposta de unir qualidade e inovação, DaBelle Beauty dá mais um passo para transformar a maquiagem das brasileiras. Após o sucesso da primeira coleção, a marca lança sua segunda fase de produtos, desta vez dedicada aos lábios, com um portfólio completo que combina cores intensas, texturas confortáveis e ativos de cuidado.

São quatro novidades que chegam para oferecer tudo o que a consumidora precisa para criar a “boca perfeita”: Lip Combo Boca Perfeita, que acompanha as principais tendências de beleza e já nasce como queridinho da internet, Chic Lips, Gloss Bomb e Power Lips.

O Lip Combo Boca Perfeita (R$89,90), é o grande destaque da linha, reunindo três produtos essenciais em um kit perfeito para lábios impecáveis: lápis para contornar, batom para pintar e gloss para brilhar.

Divulgação
Chic Lips, Gloss Bomb e Power Lips - Divulgação

Disponível em 6 cores, cada conjunto permite criar possibilidades de looks diferentes, variando acabamentos e intensidades. Dentro do portfólio completo, são mais de 330 combinações possíveis, permitindo que cada pessoa escolha sua própria fórmula para a boca perfeita. As fórmulas são enriquecidas com Manteiga de Karité e Vitamina E, garantindo hidratação, conforto e performance.

O Chic Lips (R$ 35) é o batom ideal para quem busca lábios chiques, lindos e hidratados. Com acabamento acetinado e fórmula enriquecida com Manteiga de Karité, ele garante conforto, previne o ressecamento e proporciona alta pigmentação com cores intensas e sofisticadas. Multifuncional, pode ser usado também nos olhos e nas bochechas, estando disponível em oito tonalidades.

Para quem ama brilho, o Gloss Bomb (R$ 39,90) chega para completar o look com um toque glamuroso. Disponível em sete cores, tem textura leve e confortável, não gruda nos lábios e é enriquecido com Vitamina E, garantindo cuidado enquanto proporciona efeito luminoso.

Já o Power Lips (R$ 33) é o aliado perfeito para contornar, preencher e valorizar os lábios com precisão. Com textura macia, pigmentação intensa e alta durabilidade, o lápis está disponível em seis cores e também pode ser usado como sombra para um efeito versátil e criativo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com design moderno, fórmulas veganas e cruelty-free, os novos produtos chegam para complementar a linha DaBelle Beauty, disponível no e-commerce oficial da marca em setembro.

Leia também

Influenciadora Camila Pudim apresenta nova linha de maquiagem, Pudim Beauty
NOVIDADE

Influenciadora Camila Pudim apresenta nova linha de maquiagem, Pudim Beauty
Fenzza lança coleção de maquiagem inspirada em Branca de Neve e Rainha Má
maquiagem

Fenzza lança coleção de maquiagem inspirada em Branca de Neve e Rainha Má

Compartilhe

Tags