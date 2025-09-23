fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 24/09: Fique atento às oportunidades! Situações negativas podem ser portas de transformações

Atritos, rivalidades e distrações, se bem administrados, podem virar parcerias, paqueras e crescimento. Abra os olhos no trabalho e relacionamentos!

Por JC Publicado em 23/09/2025 às 13:57
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Dia cheio de novidades com a chegada da Lua em Escorpião. Ótimas oportunidades no trabalho podem estar a caminho, mas seja cauteloso com imprevistos. A paquera promete esquentar e boa energia do Sol e Plutão traz paixão para os relacionamentos!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 59, 58, 14

Touro

Hoje, aproveite as poderosas energias que favorecem o destaque no trabalho e fortalecem as parcerias! Encare rivalidades como chances de crescimento. Nos
relacionamentos, o romantismo e companheirismo predominam. Avalie se existe futuro na paquera.

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 12, 54, 45

Gêmeos

Quarta-feira com sorte e possibilidade de viagem inesperada! Mantenha o foco no trabalho e evite se sobrecarregar. Seu charme está em alta e o romance fica mais descontraído. Solteiros, preparem-se: o amor pode chegar de repente e sem barreiras de distância!

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 19, 45, 46

Câncer

Embarque na energia lunar no seu paraíso astral hoje! A sorte sorri para você e seu dia pode ser preenchido com vitórias surpreendentes. Seja diplomático e criativo diante dos desafios. A paquera com um ex pode ter chances!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 30, 19, 10

Leão

Aproveite a energia positiva do dia para melhorar a comunicação e fortalecer relacionamentos, inclusive no trabalho. Concentre-se nos assuntos domésticos. No amor, evite o ciúme, diálogos podem ajudar a alinhar os caminhos. Um novo romance pode se tornar sério.

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 29, 38, 36

Virgem

Hoje será um dia de comunicar bem e mergulhar em novos projetos! Apesar de possíveis distrações, foco e determinação no trabalho podem atrair ganhos financeiros. No amor, um novo crush pode surgir e a noite promete leveza.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 15, 04, 33

Libra

Hoje, concentre-se em seus interesses financeiros e aguarde um bônus extra! No amor, deixe seu charme natural brilhar mas conte com a moderação na possessividade. Mantenha uma postura sensata com gastos no início do dia. É hora de prosperar!

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 51, 17, 24

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Escorpião

Hoje é dia de agir com confiança! Com a Lua em seu signo, a persistência e o carisma serão seus aliados para enfrentar desafios no trabalho e no âmbito familiar. Em relação ao amor, prepare-se para surpresas e reviva antigas paixões.

  • Cor: MARROM
  • Palpite: 17, 42, 06

Sagitário

A Lua pede cautela nas conversas hoje, mas sua intuição está em alta para descobrir segredos e decidir caminhos. Trabalhos independentes fluem e as amizades estão animadas, com possibilidade de conhecer pessoas novas. Amor em alta para comprometidos e solteiros!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 04, 31, 14

Capricórnio

Inicie o dia com foco na carreira e nas finanças, mas cuidado ao misturar amigos e dinheiro! Um novo amor pode estar à vista com a Lua em Escorpião trazendo positividade para parcerias e colaborações. À noite, aproveite a companhia dos amigos e o romance.

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 45, 52, 54

Aquário

Hoje, se empenhe no trabalho e deixe sua ambição brilhar! Mantenha a paciência diante de críticas e cobranças. Mais tarde, Sol e Plutão trazem descontração no amor, mas lembre-se de equilibrar suas atenções. Seu dia de brilhar!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 20, 11, 09

Peixes

Com a Lua em Escorpião, hoje é um dia para se aventurar e unir forças no trabalho. Sua intuição está em alta, ouça ela! Prepare-se para atrair admiradores à noite. Sair da rotina também é uma ótima ideia para os comprometidos.

  • Cor: AZUL-TURQUESA
  • Palpite: 22, 49, 58

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Contato improvável desbloqueia portas profissionais para 2 signos
Signo

Contato improvável desbloqueia portas profissionais para 2 signos
Reconhecimento em público faz 3 signos serem notados de forma única
Signo

Reconhecimento em público faz 3 signos serem notados de forma única

Compartilhe

Tags