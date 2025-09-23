Horóscopo 24/09: Fique atento às oportunidades! Situações negativas podem ser portas de transformações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Atritos, rivalidades e distrações, se bem administrados, podem virar parcerias, paqueras e crescimento. Abra os olhos no trabalho e relacionamentos!

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Dia cheio de novidades com a chegada da Lua em Escorpião. Ótimas oportunidades no trabalho podem estar a caminho, mas seja cauteloso com imprevistos. A paquera promete esquentar e boa energia do Sol e Plutão traz paixão para os relacionamentos!

Cor: PRETO

Palpite: 59, 58, 14

Touro

Hoje, aproveite as poderosas energias que favorecem o destaque no trabalho e fortalecem as parcerias! Encare rivalidades como chances de crescimento. Nos

relacionamentos, o romantismo e companheirismo predominam. Avalie se existe futuro na paquera.

Cor: ROXO

Palpite: 12, 54, 45

Gêmeos

Quarta-feira com sorte e possibilidade de viagem inesperada! Mantenha o foco no trabalho e evite se sobrecarregar. Seu charme está em alta e o romance fica mais descontraído. Solteiros, preparem-se: o amor pode chegar de repente e sem barreiras de distância!

Cor: SALMÃO

Palpite: 19, 45, 46

Câncer

Embarque na energia lunar no seu paraíso astral hoje! A sorte sorri para você e seu dia pode ser preenchido com vitórias surpreendentes. Seja diplomático e criativo diante dos desafios. A paquera com um ex pode ter chances!

Cor: DOURADO

Palpite: 30, 19, 10

Leão

Aproveite a energia positiva do dia para melhorar a comunicação e fortalecer relacionamentos, inclusive no trabalho. Concentre-se nos assuntos domésticos. No amor, evite o ciúme, diálogos podem ajudar a alinhar os caminhos. Um novo romance pode se tornar sério.

Cor: ROSA

Palpite: 29, 38, 36

Virgem

Hoje será um dia de comunicar bem e mergulhar em novos projetos! Apesar de possíveis distrações, foco e determinação no trabalho podem atrair ganhos financeiros. No amor, um novo crush pode surgir e a noite promete leveza.

Cor: VERDE

Palpite: 15, 04, 33

Libra

Hoje, concentre-se em seus interesses financeiros e aguarde um bônus extra! No amor, deixe seu charme natural brilhar mas conte com a moderação na possessividade. Mantenha uma postura sensata com gastos no início do dia. É hora de prosperar!

Cor: VERDE

Palpite: 51, 17, 24

Escorpião

Hoje é dia de agir com confiança! Com a Lua em seu signo, a persistência e o carisma serão seus aliados para enfrentar desafios no trabalho e no âmbito familiar. Em relação ao amor, prepare-se para surpresas e reviva antigas paixões.

Cor: MARROM

Palpite: 17, 42, 06

Sagitário

A Lua pede cautela nas conversas hoje, mas sua intuição está em alta para descobrir segredos e decidir caminhos. Trabalhos independentes fluem e as amizades estão animadas, com possibilidade de conhecer pessoas novas. Amor em alta para comprometidos e solteiros!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 04, 31, 14

Capricórnio

Inicie o dia com foco na carreira e nas finanças, mas cuidado ao misturar amigos e dinheiro! Um novo amor pode estar à vista com a Lua em Escorpião trazendo positividade para parcerias e colaborações. À noite, aproveite a companhia dos amigos e o romance.

Cor: CEREJA

Palpite: 45, 52, 54

Aquário

Hoje, se empenhe no trabalho e deixe sua ambição brilhar! Mantenha a paciência diante de críticas e cobranças. Mais tarde, Sol e Plutão trazem descontração no amor, mas lembre-se de equilibrar suas atenções. Seu dia de brilhar!

Cor: BRANCO

Palpite: 20, 11, 09

Peixes

Com a Lua em Escorpião, hoje é um dia para se aventurar e unir forças no trabalho. Sua intuição está em alta, ouça ela! Prepare-se para atrair admiradores à noite. Sair da rotina também é uma ótima ideia para os comprometidos.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 22, 49, 58

Saiba como assistir aos Videocasts do JC