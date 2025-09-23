Carlinhos de Jesus comanda estreia do Mirante Dançante neste sábado (27) no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento no Mirante do Paço reúne Orquestra Super Oara e Los Cubanos em noite de música ao vivo, dança de salão e emoção com vista para o Rio Capibaribe

A Orquestra Super Oara traz sua versatilidade e talento para interpretar clássicos, embalando o público com melodias românticas e envolventes. O grupo Los Cubanos aporta a energia contagiante da salsa e dos ritmos caribenhos, garantindo uma atmosfera vibrante e animada para todos os presentes.

Além disso, o renomado dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus eleva a experiência ao conduzir a noite com sua técnica refinada e carisma inconfundível, proporcionando momentos de pura emoção e dança de salão para os apaixonados pela arte do movimento.

Com mais de 1.500 metros quadrados de salão, o evento une sofisticação, cultura e emoção, oferecendo uma noite inesquecível para quem deseja vivenciar a magia da música e da dança em um dos locais mais emblemáticos do Recife.

Informações do evento