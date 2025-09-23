Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento reunirá profissionais e alunos com atividades para o desenvolvimento de carreira. O objetivo é aproximar estudantes do mercado de trabalho

Clique aqui e escute a matéria

O Centro Universitário UniFBV Wyden na Imbiribeira, Recife, realiza, a partir das 18h desta quinta-feira (25), a Feira de Estágios e Empregos 2025.2.

O evento reúne empresas, profissionais e alunos com atividades voltadas para desenvolvimento de carreira. A ideia é aproximar estudantes do mercado de trabalho.

Mais de 200 vagas de estágio e emprego serão ofertadas.

Fazem parte da programação da feira: palestra, painel com ex-alunos de sucesso, workshop de LinkedIn, simulação de entrevistas e stands de empresas parceiras como a ABRE, CIEE, NUDEP, Central de Talentos, IEL, Red Bull e a corretora de imóveis hub Nogueira.

Os participantes terão acesso a um espaço para conversas com profissionais de diversas áreas.

“O objetivo é trazer uma nova visão para o aluno do que é o mercado de trabalho e como se destacar nele. Ao participar da feira ele pode ir muito além de conseguir apenas uma oportunidade de emprego/estágio, ele consegue ter uma virada de chave em sua vida profissional”, conta a representante da área de carreiras da Wyden, Eduarda Gomes.

Além disso, o evento contará com fotos profissionais com maquiagem, o lançamento da plataforma Alumni e sessões de networking para capacitar os alunos e aumentar a empregabilidade.