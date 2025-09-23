Instituição realiza Feira de Estágios e Empregos com networking e oportunidades no Recife
Evento reunirá profissionais e alunos com atividades para o desenvolvimento de carreira. O objetivo é aproximar estudantes do mercado de trabalho
O Centro Universitário UniFBV Wyden na Imbiribeira, Recife, realiza, a partir das 18h desta quinta-feira (25), a Feira de Estágios e Empregos 2025.2.
O evento reúne empresas, profissionais e alunos com atividades voltadas para desenvolvimento de carreira. A ideia é aproximar estudantes do mercado de trabalho.
Mais de 200 vagas de estágio e emprego serão ofertadas.
Fazem parte da programação da feira: palestra, painel com ex-alunos de sucesso, workshop de LinkedIn, simulação de entrevistas e stands de empresas parceiras como a ABRE, CIEE, NUDEP, Central de Talentos, IEL, Red Bull e a corretora de imóveis hub Nogueira.
Os participantes terão acesso a um espaço para conversas com profissionais de diversas áreas.
“O objetivo é trazer uma nova visão para o aluno do que é o mercado de trabalho e como se destacar nele. Ao participar da feira ele pode ir muito além de conseguir apenas uma oportunidade de emprego/estágio, ele consegue ter uma virada de chave em sua vida profissional”, conta a representante da área de carreiras da Wyden, Eduarda Gomes.
Além disso, o evento contará com fotos profissionais com maquiagem, o lançamento da plataforma Alumni e sessões de networking para capacitar os alunos e aumentar a empregabilidade.