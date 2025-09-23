Chances de rebaixamento do Sport: veja as possibilidades de queda do Leão da Ilha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Equipe pernambucana permanece na lanterna apesar de vitória sobre o Corinthians, mas vê possibilidades de permanência na Série A aumentarem

O Sport voltou a vencer na Série A, diante do Corinthians, pelo placar de 1 a 0. A vitória fez o Leão da Ilha voltar a sonhar com a fuga da zona de rebaixamento.

Apesar de seguir na lanterna do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano viu suas chances de permanência no Brasileirão aumentarem.

Chances de rebaixamento do Sport

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializada em monitorar as possibilidades dos times do Campeonato Brasileiro, a situação do Leão é crítica.

Lanterna da competição, com apenas duas vitórias ao longo do Brasileirão. O Rubro-negro conquistou apenas 14 pontos ao longo das 22 rodadas disputadas.

16°: Vasco - 22 pontos

17°: Vitória - 22 pontos

18°: Juventude - 21 pontos

19°: Fortaleza - 18 pontos

20°: Sport - 14 pontos

Apesar de ter dois jogos a menos (contra Flamengo e Atlético-MG), a probabilidade de ser rebaixado para Série B de 2026 é de 90,5%. O Leão da Ilha é o time que possui maiores chances de rebaixamento.

Sport - 90,5%

Fortaleza - 80,2%



Vitória - 66,0%

Juventude - 57,7%



Vasco da Gama - 29,5%

Pontuação média para sair da zona de rebaixamento

A equipe rubro-negra precisa de um verdadeiro milagre para escapar da degola. O número considerado "mágico" para um time escapar do rebaixamento é de 45 pontos.

48 pontos - 0.000%



47 pontos - 0,003%



46 pontos - 0,033%



45 pontos - 0,252%

44 pontos - 1,278%

43 pontos - 4,835%

Portanto, para escapar da degola, o Leão da Ilha precisaria vencer 10 de seus jogos até o término da competição.