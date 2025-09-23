Chances de rebaixamento do Sport: veja as possibilidades de queda do Leão da Ilha
Equipe pernambucana permanece na lanterna apesar de vitória sobre o Corinthians, mas vê possibilidades de permanência na Série A aumentarem
O Sport voltou a vencer na Série A, diante do Corinthians, pelo placar de 1 a 0. A vitória fez o Leão da Ilha voltar a sonhar com a fuga da zona de rebaixamento.
Apesar de seguir na lanterna do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano viu suas chances de permanência no Brasileirão aumentarem.
Chances de rebaixamento do Sport
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializada em monitorar as possibilidades dos times do Campeonato Brasileiro, a situação do Leão é crítica.
Lanterna da competição, com apenas duas vitórias ao longo do Brasileirão. O Rubro-negro conquistou apenas 14 pontos ao longo das 22 rodadas disputadas.
- 16°: Vasco - 22 pontos
- 17°: Vitória - 22 pontos
- 18°: Juventude - 21 pontos
- 19°: Fortaleza - 18 pontos
- 20°: Sport - 14 pontos
Apesar de ter dois jogos a menos (contra Flamengo e Atlético-MG), a probabilidade de ser rebaixado para Série B de 2026 é de 90,5%. O Leão da Ilha é o time que possui maiores chances de rebaixamento.
- Sport - 90,5%
- Fortaleza - 80,2%
- Vitória - 66,0%
- Juventude - 57,7%
- Vasco da Gama - 29,5%
Pontuação média para sair da zona de rebaixamento
A equipe rubro-negra precisa de um verdadeiro milagre para escapar da degola. O número considerado "mágico" para um time escapar do rebaixamento é de 45 pontos.
- 48 pontos - 0.000%
- 47 pontos - 0,003%
- 46 pontos - 0,033%
- 45 pontos - 0,252%
- 44 pontos - 1,278%
- 43 pontos - 4,835%
Portanto, para escapar da degola, o Leão da Ilha precisaria vencer 10 de seus jogos até o término da competição.