Sport | Notícia

Chances de rebaixamento do Sport: veja as possibilidades de queda do Leão da Ilha

Equipe pernambucana permanece na lanterna apesar de vitória sobre o Corinthians, mas vê possibilidades de permanência na Série A aumentarem

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 23/09/2025 às 14:08
O Sport venceu o Corinthians por 1x0, na Ilha do Retiro, pela 24&ordf; rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde do &uacute;ltimo domingo (21).
O Sport venceu o Corinthians por 1x0, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde do último domingo (21). - ( Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife)

O Sport voltou a vencer na Série A, diante do Corinthians, pelo placar de 1 a 0. A vitória fez o Leão da Ilha voltar a sonhar com a fuga da zona de rebaixamento.

Apesar de seguir na lanterna do Campeonato Brasileiro, o time pernambucano viu suas chances de permanência no Brasileirão aumentarem.

Chances de rebaixamento do Sport

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especializada em monitorar as possibilidades dos times do Campeonato Brasileiro, a situação do Leão é crítica.

Lanterna da competição, com apenas duas vitórias ao longo do Brasileirão. O Rubro-negro conquistou apenas 14 pontos ao longo das 22 rodadas disputadas.

  • 16°: Vasco - 22 pontos
  • 17°: Vitória - 22 pontos
  • 18°: Juventude - 21 pontos
  • 19°: Fortaleza - 18 pontos
  • 20°: Sport - 14 pontos

Apesar de ter dois jogos a menos (contra Flamengo e Atlético-MG), a probabilidade de ser rebaixado para Série B de 2026 é de 90,5%. O Leão da Ilha é o time que possui maiores chances de rebaixamento.

  • Sport - 90,5%
  • Fortaleza - 80,2%
  • Vitória - 66,0%
  • Juventude - 57,7%
  • Vasco da Gama - 29,5%

Pontuação média para sair da zona de rebaixamento

A equipe rubro-negra precisa de um verdadeiro milagre para escapar da degola. O número considerado "mágico" para um time escapar do rebaixamento é de 45 pontos.

  • 48 pontos - 0.000%
  • 47 pontos - 0,003%
  • 46 pontos - 0,033%
  • 45 pontos - 0,252%
  • 44 pontos - 1,278%
  • 43 pontos - 4,835%

Portanto, para escapar da degola, o Leão da Ilha precisaria vencer 10 de seus jogos até o término da competição.

