Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado

Temperaturas chegam a 36°C no Sertão; Apac prevê chuva fraca no Litoral e alerta para baixa umidade no interior até sexta-feira (26)

Por Eduardo Scofi Publicado em 24/09/2025 às 6:58
Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

A quarta-feira (24) em Pernambuco será marcada pelo calor, especialmente no Sertão. Em Serra Talhada, os termômetros variam de 17°C a 34°C, enquanto Petrolina marca mínima de 20°C e máxima de 34°C, com baixa umidade durante a tarde.

Na Região Metropolitana, Recife registra entre 24°C e 30°C, e Vitória de Santo Antão chega a 30°C, após mínima de 22°C. Carpina apresenta variação de 22°C a 31°C. No Agreste, Caruaru fica entre 19°C e 30°C.

Chuvas previstas

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas fracas para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul nesta quarta-feira (24), com concentração de nuvens durante o dia. O Agreste, o Sertão e o Sertão do São Francisco devem permanecer com tempo seco.

Baixa umidade no Sertão

A Apac também emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar no Sertão, válida até sexta-feira (26). A previsão indica índices abaixo de 30%, o que aumenta o risco de problemas de saúde e incêndios florestais.

Recomendações da Apac:

  • Beba bastante água;
  • Use protetor solar;
  • Evite exercícios físicos entre 10h e 15h;
  • Prefira roupas leves.

Confira o aviso

O Litoral tem possibilidade de chuvas fracas, enquanto o interior enfrenta calor intenso e baixa umidade. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

