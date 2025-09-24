Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado
Temperaturas chegam a 36°C no Sertão; Apac prevê chuva fraca no Litoral e alerta para baixa umidade no interior até sexta-feira (26)
A quarta-feira (24) em Pernambuco será marcada pelo calor, especialmente no Sertão. Em Serra Talhada, os termômetros variam de 17°C a 34°C, enquanto Petrolina marca mínima de 20°C e máxima de 34°C, com baixa umidade durante a tarde.
Na Região Metropolitana, Recife registra entre 24°C e 30°C, e Vitória de Santo Antão chega a 30°C, após mínima de 22°C. Carpina apresenta variação de 22°C a 31°C. No Agreste, Caruaru fica entre 19°C e 30°C.
Chuvas previstas
Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas fracas para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul nesta quarta-feira (24), com concentração de nuvens durante o dia. O Agreste, o Sertão e o Sertão do São Francisco devem permanecer com tempo seco.
Baixa umidade no Sertão
A Apac também emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar no Sertão, válida até sexta-feira (26). A previsão indica índices abaixo de 30%, o que aumenta o risco de problemas de saúde e incêndios florestais.
Recomendações da Apac:
- Beba bastante água;
- Use protetor solar;
- Evite exercícios físicos entre 10h e 15h;
- Prefira roupas leves.
Confira o aviso
O Litoral tem possibilidade de chuvas fracas, enquanto o interior enfrenta calor intenso e baixa umidade. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.
