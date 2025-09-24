Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (24) de calor, variação de nuvens e chuva fraca em parte do Estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temperaturas chegam a 36°C no Sertão; Apac prevê chuva fraca no Litoral e alerta para baixa umidade no interior até sexta-feira (26)

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (24) em Pernambuco será marcada pelo calor, especialmente no Sertão. Em Serra Talhada, os termômetros variam de 17°C a 34°C, enquanto Petrolina marca mínima de 20°C e máxima de 34°C, com baixa umidade durante a tarde.

Na Região Metropolitana, Recife registra entre 24°C e 30°C, e Vitória de Santo Antão chega a 30°C, após mínima de 22°C. Carpina apresenta variação de 22°C a 31°C. No Agreste, Caruaru fica entre 19°C e 30°C.

Chuvas previstas

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), há previsão de chuvas fracas para a Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul nesta quarta-feira (24), com concentração de nuvens durante o dia. O Agreste, o Sertão e o Sertão do São Francisco devem permanecer com tempo seco.

Baixa umidade no Sertão

A Apac também emitiu um alerta para baixa umidade relativa do ar no Sertão, válida até sexta-feira (26). A previsão indica índices abaixo de 30%, o que aumenta o risco de problemas de saúde e incêndios florestais.

Recomendações da Apac:

Beba bastante água;

Use protetor solar;

Evite exercícios físicos entre 10h e 15h;

Prefira roupas leves.

Confira o aviso

O Litoral tem possibilidade de chuvas fracas, enquanto o interior enfrenta calor intenso e baixa umidade. A recomendação é redobrar os cuidados com a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />