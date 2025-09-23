Hugo Motta veta Eduardo Bolsonaro na liderança da Minoria, enquanto a PEC da Blindagem perdeu o fôlego

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lula: de "this is the guy" a "very nice man" e, mais uma vez, perdeu oportunidades. No Congresso, para surpresa zero, vão enterrar a PEC da Blindagem

VERY NICE MAN

Para quem já foi chamado de “This is the guy” por Barack Obama, o presidente Lula da Silva (PT) já pode acrescentar ao currículo que o norte-americano Donald Trump o considera “um homem muito legal”.

DUAS VISÕES

Os aliados do Planalto disseram no plenário da Câmara que Lula humilhou Trump. A direita, mais pragmática só aguarda um encontro pessoal entre os dois. O Itamaraty, porém, já se antecipa e informa que os dois presidentes falarão ao telefone.

BARRADO NO BAILE

A mesa do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está abarrotada de requerimentos pedindo que ele reconsidere a decisão de vetar o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na liderança da Minoria. “O veto foi uma decisão estritamente técnica”.

ENTERRANDO A BLINDAGEM

Conforme a coluna antecipou, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) adiantou seu voto e apresentou relatório rejeitando integralmente a proposta de emenda constitucional, por “desvio de finalidade”, além de considerar que o texto abre portas “para a transformação do Poder Legislativo em abrigo seguro para criminosos de todos os tipos”. O parecer vai agora para o plenário da Comissão de Constituição de Justiça.

QUESTÃO FECHADA

PT e PDT já fecharam questão recomendando voto contra a PEC da Blindagem. O PSB anunciou que seus quatro senadores também não votarão a favor da proposta. Já na Câmara, os socialistas amarelaram.

TURISMO CÍVICO

Ciceroneados pelo deputado Mendonça Filho (União Brasil-PE), atletas de judô de Pernambuco visitaram a Câmara, conheceram o plenário e tiraram fotos diante da estátua de Ulisses Guimarães (1916-1992). De um total de 15 atletas, a delegação pernambucana volta para casa com quatro medalhas: Giovana Costa, ouro; Larissa Oliveira, prata: além de, Larissa Castro e

Brando Santana, com o bronze.

PENSE NISSO

Subir o tom nos discursos é fácil; difícil é manter a ternura mesmo na adversidade. Ou Lula acha que sapatear diante do teleprompter da ONU vai trazer resultados efetivos para suas causas?

Não vou nem falar no trecho em que o presidente brasileiro chamou – finalmente – o Hamas de “grupo terrorista. Finalmente.

Certamente, embora não admita, Lula sabe que, se a Palestina tornar-se um país, o Hamas continuará mandando e desmandando no governo de lá, assim como hoje controla a Autoridade Palestina.

O presidente brasileiro poderia ter sido mais incisivo no convite ao mundo – inclusive ao Brasil – a se esforçar pela melhoria na qualidade climática.

A COP30 está batendo à porta do planeta e o Brasil – seu anfitrião – não está nem ficará preparado para receber os novos e despoluídos ares.

Pense nisso!