Discurso de Lula na ONU: assista ao vivo à abertura da Assembleia Geral da ONU
Acompanhe ao vivo o discurso de Lula na ONU nesta terça (23). Veja o horário, onde assistir e os principais temas da fala do presidente
Clique aqui e escute a matéria
O presidente Lula (PT) abre, nesta terça-feira (23), o debate geral da 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. O discurso está previsto para as 10h (horário de Brasília), e poderá ser acompanhado ao vivo peloJC Play (assista acima).
Mantendo uma tradição histórica iniciada em 1947, o Brasil será o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia. Na sequência, fala o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anfitrião do evento.
A expectativa nos bastidores é de que Lula e Trump se cruzem nos corredores da sede das Nações Unidas e acompanhem, ainda que de forma protocolar, as falas um do outro.
A proximidade dos dois discursos reforça o clima de contraste entre os líderes. Nos últimos meses, Lula e Trump trocaram críticas públicas: o petista acusa o norte-americano de tentar interferir na soberania brasileira, enquanto o republicano alega que existe uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
Embora não deva citar Trump nominalmente, Lula pretende marcar posição como antagonista, apresentando visões divergentes sobre política externa, comércio e democracia.
Como será o discurso de Lula
Segundo auxiliares, o texto preparado pelo presidente brasileiro vai enfatizar a defesa da soberania nacional, a importância do multilateralismo e o compromisso com a democracia.
Lula deve também criticar o protecionismo e as novas barreiras comerciais, propor uma reforma estrutural da ONU e reforçar a responsabilidade do Brasil na organização da COP30, que acontecerá em Belém, em 2025.
O discurso abordará ainda dois dos principais focos de tensão internacional: os conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia. Lula deve defender a busca por soluções negociadas e a atuação de organismos multilaterais como mediadores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A preservação ambiental também terá espaço de destaque, com a reafirmação de metas de combate ao desmatamento e de compromissos assumidos pelo país nos fóruns climáticos.
Com isso, o Planalto aposta em um discurso que projete Lula como liderança global ativa, capaz de se contrapor às teses defendidas por Trump e de recolocar o Brasil no centro do debate internacional.