ONU: Zelensky diz ter discutido 'ideias promissoras para avançar paz' em encontro com Trump

O presidente norte-americano disse que achava que seria fácil acabar coma guerra na Ucrânia no começo de seu mandato devido à relação com Putin

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/09/2025 às 21:06 | Atualizado em 23/09/2025 às 21:10
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta terça-feira, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Em publicação no X, o ucraniano disse ter discutido "ideias promissoras para avançar com a paz", como o programa garante o financiamento de armas pelos aliados.

"Hoje, o foco principal foi em trazer crianças sequestradas pela Rússia de volta e o apoio aos nossos esforços de defender a vida", escreveu Zelensky. "O Sr. Presidente entende claramente a situação e está bem informado sobre todos os aspectos da guerra. Valorizamos muito o seu esforço em ajudar a terminar a guerra."

De acordo com a BBC, Zelensky disse aos repórteres em Nova York que "Trump está disposto a oferecer garantias de segurança à Ucrânia depois que a guerra terminar", mas que não tem detalhes específicos.

Durante o encontro, Trump afirmou que "o maior progresso é que a economia russa está terrível, quebrando. Francamente, a Ucrânia está fazendo um ótimo trabalho ao parar esse grande exército." Ainda sobre o conflito, Trump disse que a Ucrânia poderia avançar além das fronteiras originais, em publicação na rede social Truth Social.

O presidente norte-americano ainda disse que achava que seria fácil acabar coma guerra na Ucrânia no começo de seu mandato devido à relação entre ele e o presidente russo, Vladimir Putin, mas que o "relacionamento com Putin aparentemente não significou nada".

Em coletiva de imprensa com o presidente francês, Emmanuel Macron, Trump voltou a pontuar que a Ucrânia precisa ter sua terra de volta e que Moscou não está disposta a parar a guerra.

Sobre o conflito entre Israel e o Hamas, o republicano comentou que é preciso "acabar com isso e trazer os reféns de volta".

ARGENTINA

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que vai apoiar um pacote de ajuda à Argentina, embora o país latino-americano "não precise de um socorro".

Em coletiva de imprensa ao lado do presidente argentino, Trump afirmou que Javier Milei está "fazendo um trabalho fantástico" e que, para continuar o progresso, ele precisará de um segundo mandato.

Mais cedo, o republicano declarou apoio à reeleição de Milei. O mandato atual do libertário está previsto para terminar em 2027.

 

 
 

