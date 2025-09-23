Momento Econômico: Economista avalia impacto da isenção do Imposto de Renda e reação positiva do mercado a encontro Lula-Trump

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Sandro Prado destaca benefício social da faixa de R$ 5 mil livre de imposto e explica por que sinal de diálogo animou a Bolsa e valorizou o real

O governo deve votar na próxima semana a proposta que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil reais. A medida, considerada “excelente” pelo economista Sandro Prado, na coluna 'Momento Econômico', do 'Balanço de Notícias', promete aliviar o bolso de milhões de trabalhadores e já movimenta o mercado financeiro.

Confira a Coluna na íntegra:

<p class="texto">Listen to <a href="https://hearthis.at/tecnologia/coluna-momento-economico-balanco-23-09/" target="_blank">Momento Econômico: Economista avalia impacto da isenção do Imposto de Renda e reação positiva do mercado a encontro Lula-Trump</a> <span>by</span><a href="https://hearthis.at/tecnologia/" target="_blank" >Rádio Jornal</a> <span>on</span> <a href="https://hearthis.at/" target="_blank">hearthis.at</a></p> <div id="banner-300x250-4-mobile" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(max-width:991px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-mobile').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script> <div id="banner-300x250-4-desktop" class="skeleton-box"></div> <script> if (window.matchMedia("(min-width:992px)").matches) { document.querySelector('#banner-300x250-4-desktop').innerHTML = '<div id="banner-300x250-4" class="ads ads-retangular text-center"></div>'; window.pushAds.push({ id: "banner-300x250-4" }); } </script>

Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o projeto deve ser votado na próxima semana e pode ser sancionado em outubro, conforme previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Atualmente, trabalhadores celetistas que ganham acima de R$ 3.037 já têm desconto de IR na fonte. Esse limite foi reajustado em maio, quando passou de R$ 2.840 para R$ 3.036. A expectativa é que a nova faixa de isenção comece a valer em 1º de janeiro de 2025.

Para Sandro Prado, a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores que não terão mais desconto na fonte nem precisarão fazer a declaração anual. "Esse dinheiro vai poder ser usado para gastar com outras coisas", explicou.

O economista ressaltou que a proposta também amplia o alcance da redução de imposto. Quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 pagará menos IR do que atualmente, abrangendo, assim, toda a faixa de R$ 3.037 a R$ 7.350.

Mercado reage a possível encontro entre Lula e Trump

Sandro analisou também a sensibilidade do mercado financeiro diante da notícia de um encontro não planejado entre os ex-presidentes Lula e Donald Trump, durante a Assembleia da Organização das Nações Unidas. A mera possibilidade de diálogo sobre tarifas foi suficiente para gerar movimento positivo: queda do dólar a R$ 5,29 e alta da Bolsa.

Segundo o economista, essa reação traz benefícios diretos:

A Bolsa sobe – maior procura por ações de empresas brasileiras.

O real se valoriza – compras de produtos importados ficam mais baratas.

Inflação perde força – a valorização da moeda ajuda no combate à alta de preços.

Prado destacou que a esperança do mercado é que a conversa resulte na redução ou retirada da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "Quanto menos barreiras houver, mais a economia cresce, gerando empregos e renda", afirmou.

O economista concluiu que, independentemente de questões políticas, o fundamental é que a população receba boas notícias da economia, com mais dinheiro no bolso e maior poder de consumo.

*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.