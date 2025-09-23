Momento Econômico: Economista avalia impacto da isenção do Imposto de Renda e reação positiva do mercado a encontro Lula-Trump
Sandro Prado destaca benefício social da faixa de R$ 5 mil livre de imposto e explica por que sinal de diálogo animou a Bolsa e valorizou o real
O governo deve votar na próxima semana a proposta que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil reais. A medida, considerada “excelente” pelo economista Sandro Prado, na coluna 'Momento Econômico', do 'Balanço de Notícias', promete aliviar o bolso de milhões de trabalhadores e já movimenta o mercado financeiro.
Confira a Coluna na íntegra:
Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o projeto deve ser votado na próxima semana e pode ser sancionado em outubro, conforme previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Atualmente, trabalhadores celetistas que ganham acima de R$ 3.037 já têm desconto de IR na fonte. Esse limite foi reajustado em maio, quando passou de R$ 2.840 para R$ 3.036. A expectativa é que a nova faixa de isenção comece a valer em 1º de janeiro de 2025.
Para Sandro Prado, a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores que não terão mais desconto na fonte nem precisarão fazer a declaração anual. "Esse dinheiro vai poder ser usado para gastar com outras coisas", explicou.
O economista ressaltou que a proposta também amplia o alcance da redução de imposto. Quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.350 pagará menos IR do que atualmente, abrangendo, assim, toda a faixa de R$ 3.037 a R$ 7.350.
Mercado reage a possível encontro entre Lula e Trump
Sandro analisou também a sensibilidade do mercado financeiro diante da notícia de um encontro não planejado entre os ex-presidentes Lula e Donald Trump, durante a Assembleia da Organização das Nações Unidas. A mera possibilidade de diálogo sobre tarifas foi suficiente para gerar movimento positivo: queda do dólar a R$ 5,29 e alta da Bolsa.
Segundo o economista, essa reação traz benefícios diretos:
- A Bolsa sobe – maior procura por ações de empresas brasileiras.
- O real se valoriza – compras de produtos importados ficam mais baratas.
- Inflação perde força – a valorização da moeda ajuda no combate à alta de preços.
Prado destacou que a esperança do mercado é que a conversa resulte na redução ou retirada da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. "Quanto menos barreiras houver, mais a economia cresce, gerando empregos e renda", afirmou.
O economista concluiu que, independentemente de questões políticas, o fundamental é que a população receba boas notícias da economia, com mais dinheiro no bolso e maior poder de consumo.
*Texto escrito com auxílio de inteligência artificial, com base em conteúdo original da Rádio Jornal, e sob supervisão e análise de jornalistas profissionais.