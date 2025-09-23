fechar
Política | Notícia

Lula e Trump vão conversar, mas por ligação ou videoconferência

Mauro Vieira afirma que o presidente Lula "está muito ocupado", mas que "está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado"

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/09/2025 às 17:13
Presidente Lula e Donald Trump
Presidente Lula e Donald Trump - reproduçao Blogdellas

A conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve acontecer por meio de um telefonema ou de uma videoconferência por causa da agenda do petista, conforme afirmou nesta terça-feira (23) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Conversa vai acontecer

"Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil", contou Vieira à jornalista Christiane Amanpour em entrevista para a CNN Internacional.

Devido à agenda lotada de Lula, um encontro pessoalmente pode não ser possível: "isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado".

Após o discurso de Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, ficou acordado que os dois conversem na semana que vem. Segundo fontes ligadas à Presidência, Trump tomou a iniciativa de cumprimentar Lula.

