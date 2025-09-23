Lula e Trump vão conversar, mas por ligação ou videoconferência
Mauro Vieira afirma que o presidente Lula "está muito ocupado", mas que "está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado"
A conversa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve acontecer por meio de um telefonema ou de uma videoconferência por causa da agenda do petista, conforme afirmou nesta terça-feira (23) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.
Conversa vai acontecer
"Eu espero que o presidente Lula e o presidente Trump possam conversar. O presidente Lula está sempre pronto para conversar com qualquer chefe de Estado que esteja no interesse do Brasil", contou Vieira à jornalista Christiane Amanpour em entrevista para a CNN Internacional.
Devido à agenda lotada de Lula, um encontro pessoalmente pode não ser possível: "isso pode acontecer também por um telefonema ou videoconferência porque, infelizmente, o presidente está muito ocupado".
Soberania não é negociável
Segundo o chefe do Itamaraty, embora o Brasil esteja disposto a negociar questões relacionadas à tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, a "soberania e a independência dos Poderes brasileiros" não estão em negociação.
Após o discurso de Lula na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, ficou acordado que os dois conversem na semana que vem. Segundo fontes ligadas à Presidência, Trump tomou a iniciativa de cumprimentar Lula.
