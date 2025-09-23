Previsão do tempo: clima deve se manter sem chuva durante o dia, em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Temperaturas variam entre 31°C e 23°C, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (23). No Sertão a temperatura pode chegar até 38°C

A previsão desta terça-feira (23) é de tempo parcialmente nublado e sem chuva durante o dia, em toda região pernambucana. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a umidade da Mata Norte, Mata Sul e Agreste pode chegar a até 100%. No entanto, o tempo não tem expectativa de precipitações.

No Sertão de Pernambuco, a temperatura máxima pode ser de até 38°C e a mínima a 17°C. Já no Agreste chega até 34°C e a menor temperatura registrada foi de 17°C. Na Mata Norte e Mata Sul os termômetros variam entre 32°C e 20°C. Já na Região Metropolitana, a máxima pode chegar até 31°C e a mínima a 23°C.



