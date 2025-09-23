fechar
Previsão do tempo: clima deve se manter sem chuva durante o dia, em Pernambuco

Temperaturas variam entre 31°C e 23°C, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (23). No Sertão a temperatura pode chegar até 38°C

Por Anaís Coelho Publicado em 23/09/2025 às 8:06 | Atualizado em 23/09/2025 às 8:07
Veja qual é a previsão do tempo para o Recife - Divulgação/Pernambuco Construtora

A previsão desta terça-feira (23) é de tempo parcialmente nublado e sem chuva durante o dia, em toda região pernambucana. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a umidade da Mata Norte, Mata Sul e Agreste pode chegar a até 100%. No entanto, o tempo não tem expectativa de precipitações.

No Sertão de Pernambuco, a temperatura máxima pode ser de até 38°C e a mínima a 17°C. Já no Agreste chega até 34°C e a menor temperatura registrada foi de 17°C. Na Mata Norte e Mata Sul os termômetros variam entre 32°C e 20°C. Já na Região Metropolitana, a máxima pode chegar até 31°C e a mínima a 23°C.

