Netflix libera trailer final de Bon Appétit, Vossa Majestade e promete desfecho sangrento
A Netflix divulgou o trailer dos episódios finais de Bon Appétit, Vossa Majestade, prometendo fortes emoções e momentos intensos. A prévia destaca que “o destino do reino depende de uma única promessa”, indicando que os últimos capítulos devem ser decisivos e bastante sangrentos.
Estrelada por Im Yoon-ah (Sorriso Real) e Lee Chae-min (Intensivão do Amor), a trama acompanha uma jovem cozinheira do século XXI que acaba viajando no tempo. No passado, ela passa a trabalhar como chef do exigente rei, dando início a uma relação marcada por tensões, intrigas e romance.
O elenco ainda reúne nomes de peso, como Kang Han-na (Coração Inimigo), Choi Gwi-hwa (Round 6), Oh Eui-Sik (Enquanto Você Dormia) e Seo Yi-sook (Papel de Rainha). A direção é assinada por Chang Tae-yoo, responsável pelo sucesso Meu Amor das Estrelas.
A reta final já tem data marcada: o 11º episódio estreia no dia 27 de setembro, enquanto o 12º e último capítulo chega ao catálogo em 28 de setembro. Até lá, os fãs aguardam para descobrir qual será o destino do reino e dos protagonistas.