Juliana Paes vira esposa de bicheiro em nova série da Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Juliana Paes, atriz, é Leila Fernandez, esposa de bicheiro, na nova série da Netflix, Os Donos do Jogo, que estreia dia 29 de outubro na plataforma.

“Ela é esposa de um dos desses chefes mafiosos, só que ela não é uma pessoa passiva, que está ali como mera coadjuvante dos acontecimentos — na verdade, ela participa ativamente de todos os acontecimentos. É como num jogo de xadrez, os passos que ela dá determinam e modificam completamente a trajetória dessa trama”, explicou a atriz em uma entrevista à Quem.

Recentemente, a atriz roubou a cena na série Pedaço de Mim, que contou com vários ex-globais, e foi um grande sucesso. Juliana foi recebida com festa na sede da Netflix em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido à repercussão.

Por falar em Juliana Paes, a última vez que a atriz apareceu em uma novela da Globo foi no remake de Renascer (2024), como a cafetina Jacutinga.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br