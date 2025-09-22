fechar
Juliana Paes vira esposa de bicheiro em nova série da Netflix

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 13:50
Juliana Paes, atriz, é Leila Fernandez, esposa de bicheiro, na nova série da Netflix, Os Donos do Jogo, que estreia dia 29 de outubro na plataforma.

Ela é esposa de um dos desses chefes mafiosos, só que ela não é uma pessoa passiva, que está ali como mera coadjuvante dos acontecimentos — na verdade, ela participa ativamente de todos os acontecimentos. É como num jogo de xadrez, os passos que ela dá determinam e modificam completamente a trajetória dessa trama”, explicou a atriz em uma entrevista à Quem.

Recentemente, a atriz roubou a cena na série Pedaço de Mim, que contou com vários ex-globais, e foi um grande sucesso. Juliana foi recebida com festa na sede da Netflix em Los Angeles, nos Estados Unidos, devido à repercussão.

Por falar em Juliana Paes, a última vez que a atriz apareceu em uma novela da Globo foi no remake de Renascer (2024), como a cafetina Jacutinga.

