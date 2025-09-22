Com medo do SBT, Globo antecipa venda da Copa do Mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Globo resolveu antecipar em um mês, o lançamento do seu pacote comercial da cobertura da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no México, Estados Unidos e Canadá. A venda para o mercado publicitário estava prevista apenas para o fim de outubro.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o motivo da antecipação é a parceria entre o SBT e a NSports, que se juntaram para a comprar um pacote de partidas da competição, de forma licenciada, da empresa Livemode.

Na transmissão do SBT, da Copa do Mundo de 2026, os jogos terão narração de Galvão Bueno e para a Globo, esse ‘trunfo’ pode acabar chamando a atenção do mercado.

No SBT, uma equipe já negocia a venda de espaços publicitários na programação da Copa do Mundo. A ideia da emissora e da NSports, é vender entre seis e oito cotas comercias. Na Globo, cada cota tem o valor de R$ 235,4 milhões casa, o que somados, chega a R$ 1,5 bilhão.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br