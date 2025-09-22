fechar
Com medo do SBT, Globo antecipa venda da Copa do Mundo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/09/2025 às 8:34
A Globo resolveu antecipar em um mês, o lançamento do seu pacote comercial da cobertura da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá no México, Estados Unidos e Canadá. A venda para o mercado publicitário estava prevista apenas para o fim de outubro.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o motivo da antecipação é a parceria entre o SBT e a NSports, que se juntaram para a comprar um pacote de partidas da competição, de forma licenciada, da empresa Livemode.

Na transmissão do SBT, da Copa do Mundo de 2026, os jogos terão narração de Galvão Bueno e para a Globo, esse ‘trunfo’ pode acabar chamando a atenção do mercado.

No SBT, uma equipe já negocia a venda de espaços publicitários na programação da Copa do Mundo. A ideia da emissora e da NSports, é vender entre seis e oito cotas comercias. Na Globo, cada cota tem o valor de R$ 235,4 milhões casa, o que somados, chega a R$ 1,5 bilhão.

