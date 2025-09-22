fechar
5 séries que vão deixar a sua semana melhor

Seja para rir sem culpa, se emocionar ou simplesmente esquecer o estresse, certas produções funcionam como uma verdadeira pausa terapêutica

Por Bruna Oliveira Publicado em 22/09/2025 às 15:22
Ted Lasso &eacute; uma s&eacute;rie sobre futebol
Ted Lasso é uma série sobre futebol - Divulgação/Apple TV+

Entre compromissos, prazos e rotina, nada como ter um refúgio para relaxar e renovar as energias.

Algumas séries cumprem exatamente esse papel: trazem humor, leveza, boas histórias e até mensagens inspiradoras que transformam o clima dos dias.

Seja para rir sem culpa, se emocionar ou simplesmente esquecer o estresse, certas produções funcionam como uma verdadeira pausa terapêutica.

Selecionamos 5 séries perfeitas para iluminar a sua semana, seja em uma maratona ou em episódios espaçados para saborear aos poucos:

1. Ted Lasso (2020–2023)

Onde assistir: Apple TV+

Com humor afetuoso e otimismo contagiante, a série acompanha um treinador de futebol americano que vai trabalhar em um time inglês sem entender nada do esporte.

Entre risadas e lições de vida, Ted Lasso é garantia de bom humor e inspiração.

2. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)

Onde assistir: Netflix e Prime Video

Leve, divertida e com piadas inteligentes, mostra o dia a dia de uma delegacia de Nova York.

Os personagens carismáticos e as situações absurdas fazem dela uma das sitcoms mais amadas da última década.

3. Anne with an E (2017–2019)

Onde assistir: Netflix

Baseada no clássico Anne de Green Gables, a série é doce e inspiradora, trazendo reflexões sobre amizade, autoestima, feminismo e aceitação. Uma história que aquece o coração e levanta o astral.

4. The Good Place (2016–2020)

Onde assistir: Netflix

Com humor filosófico e criativo, apresenta personagens tentando se tornar pessoas melhores após a morte. Divertida e reflexiva, é uma série que provoca risadas e deixa no ar uma sensação de esperança.

5. Modern Family (2009–2020)

Onde assistir: Star+

A sitcom acompanha três famílias diferentes em situações cotidianas cheias de humor e emoção.

Além das piadas, a série é um retrato carinhoso das relações familiares, perfeita para aliviar qualquer semana pesada.

