5 séries que vão deixar a sua semana melhor
Seja para rir sem culpa, se emocionar ou simplesmente esquecer o estresse, certas produções funcionam como uma verdadeira pausa terapêutica
Entre compromissos, prazos e rotina, nada como ter um refúgio para relaxar e renovar as energias.
Algumas séries cumprem exatamente esse papel: trazem humor, leveza, boas histórias e até mensagens inspiradoras que transformam o clima dos dias.
Selecionamos 5 séries perfeitas para iluminar a sua semana, seja em uma maratona ou em episódios espaçados para saborear aos poucos:
1. Ted Lasso (2020–2023)
Onde assistir: Apple TV+
Com humor afetuoso e otimismo contagiante, a série acompanha um treinador de futebol americano que vai trabalhar em um time inglês sem entender nada do esporte.
Entre risadas e lições de vida, Ted Lasso é garantia de bom humor e inspiração.
2. Brooklyn Nine-Nine (2013–2021)
Onde assistir: Netflix e Prime Video
Leve, divertida e com piadas inteligentes, mostra o dia a dia de uma delegacia de Nova York.
Os personagens carismáticos e as situações absurdas fazem dela uma das sitcoms mais amadas da última década.
3. Anne with an E (2017–2019)
Onde assistir: Netflix
Baseada no clássico Anne de Green Gables, a série é doce e inspiradora, trazendo reflexões sobre amizade, autoestima, feminismo e aceitação. Uma história que aquece o coração e levanta o astral.
4. The Good Place (2016–2020)
Onde assistir: Netflix
Com humor filosófico e criativo, apresenta personagens tentando se tornar pessoas melhores após a morte. Divertida e reflexiva, é uma série que provoca risadas e deixa no ar uma sensação de esperança.
5. Modern Family (2009–2020)
Onde assistir: Star+
A sitcom acompanha três famílias diferentes em situações cotidianas cheias de humor e emoção.
Além das piadas, a série é um retrato carinhoso das relações familiares, perfeita para aliviar qualquer semana pesada.