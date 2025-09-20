5 séries de sucesso com estreia confirmada para 2026
Prepare-se para 2026 com séries de sucesso que chegam cheias de novidades e histórias envolventes que prometem prender a atenção do público.
O ano de 2026 promete ser intenso para os fãs de séries, com estreias e novas temporadas de produções que conquistaram públicos ao redor do mundo.
Entre aventuras heróicas, dramas de época, histórias culinárias e fantasia épica, o streaming oferece opções que agradam a todos os gostos.
Para o próximo ano as produções combinam narrativa envolvente, personagens memoráveis e qualidade de produção cinematográfica, prometendo emocionar, surpreender e prender a atenção do público.
5 séries mais aguardadas para 2026
1. Demolidor: Renascido – 2ª temporada
O retorno de Demolidor: Renascido promete expandir ainda mais o universo do herói cego de Hell’s Kitchen. Matt Murdock, que divide sua vida entre advogado e vigilante, enfrenta desafios pessoais e novos vilões.
A primeira temporada foi elogiada pela combinação de ação intensa, construção de personagens e dilemas morais.
Os fãs podem esperar sequências de ação mais complexas, vilões carismáticos e aprofundamento na psicologia de Matt, explorando o equilíbrio entre justiça e vingança.
- Previsão de estreia: Março de 2026.
- Onde assistir: Disney+.
2. One Piece Live Action – 2ª temporada
A adaptação live action de One Piece conquistou públicos de todas as idades ao trazer à vida o mundo de piratas do jovem Monkey D. Luffy.
A segunda temporada da Netflix deve expandir as aventuras da tripulação do chapéu de palha, introduzindo novos personagens e cenários ainda mais desafiadores.
O novo capítulo promete novas ilhas, desafios épicos e uma narrativa que equilibra ação, humor e emoção. A fidelidade ao material original continua sendo prioridade da produção.
- Previsão de estreia: 2026.
- Onde assistir: Netflix.
3. Bridgerton – 4ª temporada
A saga romântica e social de Bridgerton retorna em 2026 com sua quarta temporada.
A série combina escândalos, romance e intrigas da alta sociedade londrina do século XIX, sempre com um olhar moderno sobre questões como amor, poder e reputação.
Os fãs agora vão acompanhar o romance de Benedict Bridgerton, a série vai investir nos romances proibidos e ainda mais cenários luxuosos, mantendo a estética cinematográfica e figurinos que são referência em séries de época.
- Previsão de estreia: Janeiro de 2026.
- Onde assistir: Netflix.
4. O Urso – 5ª temporada
O Urso chega à quinta temporada com a promessa de manter a intensidade que marcou suas temporadas anteriores.
A série explora o mundo da alta gastronomia em Chicago, acompanhando o chef Carmy e sua equipe lidando com desafios profissionais e pessoais.
Os conflitos internos no restaurante são destaque dessa nova temporada, assim como as novas dinâmicas entre os personagens e a exploração aprofundada do universo culinário, com episódios que misturam tensão, humor e emoção.
- Previsão de estreia: 2026.
- Onde assistir: Disney+.
5. A Casa do Dragão – 3ª temporada
O universo de Westeros continua a fascinar com a terceira temporada de A Casa do Dragão, ambientada séculos antes de Game of Thrones.
A série explora a dinastia Targaryen, suas intrigas políticas e a relação dos dragões com o poder, historia que vem conquistando grande parte do publico.
As batalhas épicas, tensões políticas complexas e desenvolvimento aprofundado dos personagens centrais da família Targaryen são os focos dessa temporada. A produção mantém o alto padrão de efeitos visuais, figurinos e cenários grandiosos.
- Previsão de estreia: Junho de 2026.
- Onde assistir: HBO Max.
