5 séries de sucesso com estreia confirmada para 2026

Prepare-se para 2026 com séries de sucesso que chegam cheias de novidades e histórias envolventes que prometem prender a atenção do público.

O ano de 2026 promete ser intenso para os fãs de séries, com estreias e novas temporadas de produções que conquistaram públicos ao redor do mundo.

Entre aventuras heróicas, dramas de época, histórias culinárias e fantasia épica, o streaming oferece opções que agradam a todos os gostos.

Para o próximo ano as produções combinam narrativa envolvente, personagens memoráveis e qualidade de produção cinematográfica, prometendo emocionar, surpreender e prender a atenção do público.

5 séries mais aguardadas para 2026

1. Demolidor: Renascido – 2ª temporada

O retorno de Demolidor: Renascido promete expandir ainda mais o universo do herói cego de Hell’s Kitchen. Matt Murdock, que divide sua vida entre advogado e vigilante, enfrenta desafios pessoais e novos vilões.

A primeira temporada foi elogiada pela combinação de ação intensa, construção de personagens e dilemas morais.

Os fãs podem esperar sequências de ação mais complexas, vilões carismáticos e aprofundamento na psicologia de Matt, explorando o equilíbrio entre justiça e vingança.

Previsão de estreia: Março de 2026.

Março de 2026. Onde assistir: Disney+.

2. One Piece Live Action – 2ª temporada

A adaptação live action de One Piece conquistou públicos de todas as idades ao trazer à vida o mundo de piratas do jovem Monkey D. Luffy.

A segunda temporada da Netflix deve expandir as aventuras da tripulação do chapéu de palha, introduzindo novos personagens e cenários ainda mais desafiadores.

O novo capítulo promete novas ilhas, desafios épicos e uma narrativa que equilibra ação, humor e emoção. A fidelidade ao material original continua sendo prioridade da produção.

Previsão de estreia: 2026.

2026. Onde assistir: Netflix.

3. Bridgerton – 4ª temporada

A saga romântica e social de Bridgerton retorna em 2026 com sua quarta temporada.

A série combina escândalos, romance e intrigas da alta sociedade londrina do século XIX, sempre com um olhar moderno sobre questões como amor, poder e reputação.

Os fãs agora vão acompanhar o romance de Benedict Bridgerton, a série vai investir nos romances proibidos e ainda mais cenários luxuosos, mantendo a estética cinematográfica e figurinos que são referência em séries de época.

Previsão de estreia: Janeiro de 2026.

Janeiro de 2026. Onde assistir: Netflix.

4. O Urso – 5ª temporada

O Urso chega à quinta temporada com a promessa de manter a intensidade que marcou suas temporadas anteriores.

A série explora o mundo da alta gastronomia em Chicago, acompanhando o chef Carmy e sua equipe lidando com desafios profissionais e pessoais.

Os conflitos internos no restaurante são destaque dessa nova temporada, assim como as novas dinâmicas entre os personagens e a exploração aprofundada do universo culinário, com episódios que misturam tensão, humor e emoção.

Previsão de estreia: 2026.

2026. Onde assistir: Disney+.

5. A Casa do Dragão – 3ª temporada

O universo de Westeros continua a fascinar com a terceira temporada de A Casa do Dragão, ambientada séculos antes de Game of Thrones.

A série explora a dinastia Targaryen, suas intrigas políticas e a relação dos dragões com o poder, historia que vem conquistando grande parte do publico.

As batalhas épicas, tensões políticas complexas e desenvolvimento aprofundado dos personagens centrais da família Targaryen são os focos dessa temporada. A produção mantém o alto padrão de efeitos visuais, figurinos e cenários grandiosos.

Previsão de estreia: Junho de 2026.

Junho de 2026. Onde assistir: HBO Max.

