5 séries da Paramount+ para você maratonar no fim de semana

A Paramount+ oferece opções variadas, de dramas intensos a ficção científica, para todos os gostos. Veja 5 opções de séries para maratonar

Se o seu plano para o fim de semana é sofá, cobertor e muitas horas de entretenimento, a Paramount+ tem produções que vão do faroeste moderno às tramas políticas explosivas, passando por comédias inteligentes e ficção científica de primeira.

Selecionamos cinco séries que merecem entrar na sua lista e garantem uma maratona cheia de emoção.

1. Yellowstone — O faroeste moderno que conquistou o mundo

Não é à toa que Yellowstone se tornou um fenômeno cultural. A série, estrelada por Kevin Costner, mistura intrigas familiares, disputas de poder e conflitos territoriais em paisagens deslumbrantes de Montana.

Entre cowboys e empresários sem escrúpulos, a saga dos Dutton é um prato cheio para quem gosta de drama intenso e personagens complexos.

2. Tulsa King — Stallone em um papel surpreendente

Sylvester Stallone troca os ringues e explosões de Hollywood por uma trama envolvente sobre crime e reinvenção.

Em Tulsa King, ele interpreta Dwight "The General", um mafioso veterano que, ao sair da prisão, precisa recomeçar sua vida no interior de Oklahoma. Combinando humor ácido, ação e muita personalidade, a série é perfeita para quem busca uma história original e carismática.

3. Mayor of Kingstown — Corrupção, poder e sobrevivência

Produzida por Taylor Sheridan, o mesmo criador de Yellowstone, essa série mergulha no sombrio sistema carcerário da fictícia Kingstown. Jeremy Renner lidera o elenco como Mike McLusky, um “mediador” entre presos, políticos e policiais.

O resultado é um retrato brutal da violência urbana e das alianças frágeis que sustentam o equilíbrio de uma cidade dominada pelo crime.

4. The Offer — Os bastidores de um clássico

Todo cinéfilo precisa assistir The Offer. A minissérie dramatiza os bastidores da criação de O Poderoso Chefão, mostrando como a obra-prima de Francis Ford Coppola quase não saiu do papel.

Além de revelar curiosidades fascinantes, a produção mergulha nas tensões entre produtores, estúdios e até a máfia, que não queria ver certas histórias na tela. É uma carta de amor à sétima arte.

5. Star Trek: Strange New Worlds — Uma nova viagem pelo espaço

Para quem ama ficção científica, Star Trek: Strange New Worlds resgata o espírito da franquia clássica e o combina com uma narrativa moderna.

Cada episódio traz uma nova aventura da USS Enterprise sob o comando do Capitão Christopher Pike. A série é ideal tanto para fãs veteranos quanto para quem está conhecendo agora o universo Star Trek.