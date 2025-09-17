Amou O Verão que Mudou Minha Vida? Conheça 5 séries teen para maratonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você já está com saudade de Belly, Conrad e Jeremiah, provavelmente vai amar essas sugestões de séries adolescentes com uma vibe parecida!

O último episódio de O Verão que Mudou Minha Vida foi lançado nesta quarta-feira (17). A série virou um fenômeno e esteve em primeiro lugar no Top 10 Brasil do Prime Video.

Gostava da série e agora está com saudade? Que tal conhecer mais séries adolescentes legais?

Tem muitas opções interessantes em várias plataformas de streaming diferentes para maratonar! Quem sabe alguma dessas se torna sua nova favorita do momento?



One Tree Hill

Nathan e Lucas, dois irmãos que não se conhecem, descobrem que dividem o mesmo pai e também a paixão pelo basquete.

Nathan, a estrela do time da escola, foi criado em uma família rica e com todas as regalias. Lucas, um garoto mais humilde e solitário, foi criado apenas pela mãe e o tio.

Quando o destino os coloca no mesmo time de basquete, o Tree Hill Ravens, a rivalidade dentro e fora de quadra fica cada vez maior.

E no meio de todo esse conflito, as vidas de Nathan e Lucas acabam se entrelaçando com as de Peyton, Haley e Brooke, formando um triângulo amoroso que promete grandes reviravoltas.

Maxton Hall

Em Maxton Hall, Ruby Bell, uma bolsista na renomada escola de elite, descobre um segredo bombástico de James Beaufort, um dos herdeiros mais ricos e populares do colégio.

Para proteger a sua família e a sua reputação, James decide fazer de tudo para comprar o silêncio de Ruby.

No entanto, a tentativa de silenciá-la acaba se tornando uma inesperada e intensa paixão.

Baseada no romance Save Me, de Mona Kasten, a série acompanha a trajetória dos dois, que a cada dia se veem mais envolvidos em uma paixão que não deveria existir.

Com Carinho, Kitty

Kitty, a irmã mais nova de Lara Jean, está de volta em Com Carinho, Kitty.

A série foca em uma nova história de amor com a nossa "cupido" preferida.

Depois de ajudar Lara Jean e Peter, Kitty está convicta de que entende tudo sobre romance.

Mas quando se muda para a Coreia do Sul para reencontrar o seu namorado Dae, ela percebe que a vida real é muito mais complexa que a sua imaginação.

Agora, a jovem terá que lidar com os altos e baixos de um relacionamento à distância e descobrir se o amor verdadeiro realmente vale a pena.

The O.C.: Um Estranho no Paraíso

Bem-vindo a Orange County, o paraíso dos ricos na Califórnia.

Tudo parece perfeito e glamouroso por trás dos portões das grandes mansões, mas a realidade é bem diferente do que se imagina.

Quando Ryan Atwood, um adolescente problemático, chega na cidade, sua vida vira de cabeça para baixo.

Adotado por um advogado bondoso, Ryan mergulha nesse novo mundo e logo descobre que por trás da fachada de perfeição, a cidade é cheia de segredos e escândalos.

Eu Nunca…

Inspirada na vida da atriz e comediante Mindy Kaling, Eu Nunca... acompanha a vida de Devi, uma adolescente americana de origem indiana, que vive as complexidades da sua vida na escola e em casa.

Depois de um trauma pela morte de seu pai, Devi decide que chegou a hora de mudar sua reputação e se tornar popular.

No meio de sua jornada, ela precisa lidar com a sua mãe superprotetora, suas amizades e com as consequências de tentar ser uma pessoa que ela não é.

Mas será que ela vai conseguir mudar o seu destino e conquistar o crush da escola?