Esses 5 filmes e séries estão chegando na Netflix nesta semana e você precisa conhecer

Procurando algo bom para assistir? Confira nossa lista com alguns dos melhores filmes e séries que estreiam esta semana no streaming da Netflix!

A Netflix recebe novidades de filmes e séries toda semana. Algumas dessas produções se destacam e valem a pena.

Se você fica sempre em dúvida sobre o que assistir e passa mais tempo procurando um filme ou série legal do que assistindo de fato, esta lista é para você!

Confira a seguir alguns dos melhores lançamentos de filmes e séries da Netflix nesta semana. Já prepara a pipoca e aproveite!



Filmes

Doutor Sono (19 de setembro)

Agora um adulto atormentado, Danny Torrance, o sobrevivente do Hotel Overlook, carrega os traumas de sua infância e luta contra o alcoolismo.

Sua vida ganha um novo rumo quando ele se estabelece em uma pequena cidade e encontra emprego em um hospital.

A paz, no entanto, é abalada quando ele forma uma conexão telepática com uma menina com poderes psíquicos tão fortes quanto os dele, obrigando-o a confrontar os fantasmas do passado que tanto tentou enterrar.

A Mula (17 de setembro)

Inspirado em fatos, este drama acompanha Earl Stone (Clint Eastwood), um veterano da Segunda Guerra Mundial e renomado paisagista que, aos 80 anos, enfrenta a falência.

Sem saber a quem recorrer, ele aceita uma proposta de trabalho inusitada: transportar pacotes.

Rapidamente, ele se torna o principal transportador de drogas para um poderoso cartel mexicano, atraindo a atenção do agente da DEA Colin Bates (Bradley Cooper).

O Mesmo Dia com Você (18 de setembro)

A vida da curadora de museu Mesa desmorona quando, no mesmo dia, seu noivo a deixa e um artefato valioso é danificado sob sua supervisão.

O que parece ser o pior dia de sua vida se repete, e ela se vê presa em um loop temporal, revivendo as mesmas 24 horas desastrosas.

Aos poucos, essa maldição a força a reavaliar suas escolhas e a encarar seus medos, enquanto tenta desesperadamente encontrar uma maneira de quebrar o ciclo e voltar para a sua vida normal.

Séries

Black Rabbit (18 de setembro)

Jake Friedkin (Jude Law) é um chef de sucesso em Nova York, com planos ambiciosos para seu restaurante.

Sua vida tranquila é virada de cabeça para baixo quando seu irmão problemático, Vince (Jason Bateman), reaparece em sua vida com uma enorme dívida com uma gangue perigosa.

O reencontro explosivo ameaça destruir tudo o que Jake construiu e os coloca em um jogo perigoso de chantagem e segredos.

O Refúgio Atômico (19 de setembro)

Com a Terceira Guerra Mundial iminente, um grupo de bilionários se refugia no luxuoso bunker "Kimera Underground Park".

Enquanto o mundo exterior entra em colapso, eles desfrutam de uma vida de conforto e privilégios.

Mas a segurança e o isolamento não duram, e a tensão entre eles, a claustrofobia e os conflitos que os levaram a esse ponto começam a explodir.