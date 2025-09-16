Esses 5 filmes e séries estão chegando na Netflix nesta semana e você precisa conhecer
Procurando algo bom para assistir? Confira nossa lista com alguns dos melhores filmes e séries que estreiam esta semana no streaming da Netflix!
A Netflix recebe novidades de filmes e séries toda semana. Algumas dessas produções se destacam e valem a pena.
Se você fica sempre em dúvida sobre o que assistir e passa mais tempo procurando um filme ou série legal do que assistindo de fato, esta lista é para você!
Confira a seguir alguns dos melhores lançamentos de filmes e séries da Netflix nesta semana. Já prepara a pipoca e aproveite!
Filmes
Doutor Sono (19 de setembro)
Agora um adulto atormentado, Danny Torrance, o sobrevivente do Hotel Overlook, carrega os traumas de sua infância e luta contra o alcoolismo.
Sua vida ganha um novo rumo quando ele se estabelece em uma pequena cidade e encontra emprego em um hospital.
A paz, no entanto, é abalada quando ele forma uma conexão telepática com uma menina com poderes psíquicos tão fortes quanto os dele, obrigando-o a confrontar os fantasmas do passado que tanto tentou enterrar.
A Mula (17 de setembro)
Inspirado em fatos, este drama acompanha Earl Stone (Clint Eastwood), um veterano da Segunda Guerra Mundial e renomado paisagista que, aos 80 anos, enfrenta a falência.
Sem saber a quem recorrer, ele aceita uma proposta de trabalho inusitada: transportar pacotes.
Rapidamente, ele se torna o principal transportador de drogas para um poderoso cartel mexicano, atraindo a atenção do agente da DEA Colin Bates (Bradley Cooper).
O Mesmo Dia com Você (18 de setembro)
A vida da curadora de museu Mesa desmorona quando, no mesmo dia, seu noivo a deixa e um artefato valioso é danificado sob sua supervisão.
O que parece ser o pior dia de sua vida se repete, e ela se vê presa em um loop temporal, revivendo as mesmas 24 horas desastrosas.
Aos poucos, essa maldição a força a reavaliar suas escolhas e a encarar seus medos, enquanto tenta desesperadamente encontrar uma maneira de quebrar o ciclo e voltar para a sua vida normal.
Séries
Black Rabbit (18 de setembro)
Jake Friedkin (Jude Law) é um chef de sucesso em Nova York, com planos ambiciosos para seu restaurante.
Sua vida tranquila é virada de cabeça para baixo quando seu irmão problemático, Vince (Jason Bateman), reaparece em sua vida com uma enorme dívida com uma gangue perigosa.
O reencontro explosivo ameaça destruir tudo o que Jake construiu e os coloca em um jogo perigoso de chantagem e segredos.
O Refúgio Atômico (19 de setembro)
Com a Terceira Guerra Mundial iminente, um grupo de bilionários se refugia no luxuoso bunker "Kimera Underground Park".
Enquanto o mundo exterior entra em colapso, eles desfrutam de uma vida de conforto e privilégios.
Mas a segurança e o isolamento não duram, e a tensão entre eles, a claustrofobia e os conflitos que os levaram a esse ponto começam a explodir.