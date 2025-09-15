O Homem de Toronto na Netflix: Ação e comédia se encontram em filme imperdível

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lançado em 24 de junho de 2022, O Homem de Toronto é uma comédia de ação disponível na Netflix que reúne Kevin Hart e Woody Harrelson em uma trama repleta de confusões e perseguições. Dirigido por Patrick Hughes, o filme apresenta Teddy (Kevin Hart), um consultor de vendas atrapalhado, que, por engano, é confundido com Randy (Woody Harrelson), o assassino mais mortal do mundo. Ambos acabam hospedados na mesma cabine de um Airbnb, dando início a uma série de eventos inesperados.

A história se desenrola quando Teddy, após um erro de identidade, é forçado a colaborar com Randy para impedir um atentado envolvendo um ditador venezuelano. Enquanto Teddy tenta se adaptar ao papel de assassino profissional, ele se vê cada vez mais envolvido em situações perigosas, exigindo que ele supere suas limitações pessoais.

O elenco conta ainda com Kaley Cuoco, Ellen Barkin e Pierson Fodé, que complementam a narrativa com atuações que equilibram ação e humor. Com uma duração de 1h50min, o filme combina cenas de ação com momentos cômicos, proporcionando entretenimento para os fãs de ambos os gêneros.

Disponível na plataforma de streaming, O Homem de Toronto oferece uma opção leve e divertida para os assinantes da Netflix.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br