5 doramas de comédia que vão te fazer chorar de rir na Netflix
Conheça cinco doramas de comédia na Netflix que vão te fazer rir alto e se encantar com histórias leves, divertidas e emocionantes.
Os doramas coreanos conquistaram de vez o público brasileiro — e não apenas pelos romances intensos ou dramas emocionantes.
Muitas produções apostam em enredos leves, com situações engraçadas e personagens carismáticos que garantem boas risadas do começo ao fim.
Na Netflix, o catálogo conta com diversas opções de doramas de comédia que misturam humor com emoção e histórias cativantes.
Para quem procura séries divertidas, mas que também entregam momentos de afeto e lições de vida, esses títulos são perfeitos para maratonar.
A seguir, conheça cinco doramas de comédia disponíveis na plataforma que prometem arrancar gargalhadas e ainda deixar o coração quentinho.
Risadas garantidas: 5 doramas de comédia na Netflix
1. Beleza Interior (2018)
Em Beleza Interior, acompanhamos a vida da atriz Han Se-gye, que enfrenta uma condição inusitada: a cada mês, ela se transforma em uma pessoa completamente diferente por alguns dias.
Essa situação cria diversos momentos divertidos e constrangedores, principalmente quando ela conhece Seo Do-jae, um executivo que sofre de prosopagnosia, a incapacidade de reconhecer rostos.
A química entre os dois, unida às situações inusitadas, faz da série uma mistura de romance e comédia irresistível.
2. Pretendente Surpresa (2022)
Pretendente Surpresa se tornou um fenômeno de audiência na Netflix graças ao seu humor leve e envolvente.
A trama acompanha Shin Ha-ri, uma funcionária comum que, para ajudar a amiga, aceita se passar por ela em um encontro às cegas.
O problema é que o homem que aparece é justamente o CEO da empresa onde ela trabalha.
As situações que se desenrolam a partir daí misturam mal-entendidos hilários e um romance cheio de química, tornando o dorama viciante.
3. Strong Girl Nam-soon (2023)
Spin-off de Strong Woman Do Bong-soon, o dorama Strong Girl Nam-soon apresenta uma protagonista igualmente forte e divertida.
Nam-soon possui superpoderes de força e acaba se envolvendo em uma investigação policial cheia de perigos, mas também de cenas engraçadas.
A forma como ela usa seus poderes nas situações mais improváveis gera momentos cômicos, equilibrados com ação e uma pitada de romance.
4. Hometown Cha-Cha-Cha (2021)
Um dos doramas mais queridos do público, Hometown Cha-Cha-Cha se passa em uma pequena vila costeira, onde a dentista Yoon Hye-jin decide abrir seu consultório.
Lá, ela conhece Hong Du-sik, um homem versátil que sempre ajuda os moradores em diferentes tarefas.
A convivência entre os dois gera uma série de situações engraçadas, mas também momentos emocionantes que exploram as relações humanas e a vida comunitária.
5. Beleza Verdadeira (2020)
Baseado em um webtoon de sucesso, Beleza Verdadeira mistura humor adolescente com reflexões sobre autoestima.
A trama gira em torno de Lim Ju-kyung, uma jovem insegura com sua aparência que aprende truques de maquiagem para se tornar popular.
No entanto, ela precisa lidar com as situações engraçadas e complicadas de manter sua “verdadeira identidade” escondida. Com personagens cativantes e muitas cenas hilárias, o dorama é leve e divertido.
