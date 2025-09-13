5 doramas imperdíveis para ver no Prime Video

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Prime Video vem investindo em k-dramas, produzindo conteúdo original. Há uma grande variedade disponível. Confira algumas boas opções para assistir

O Prime Video tem muitas opções de doramas e k-dramas para todos os gostos no catálogo do serviço de streaming.

A plataforma já vem investindo em k-dramas há algum tempo.

Nos últimos anos, o streaming da Amazon percebeu o potencial das séries sul-coreanas e passou a produzir conteúdo original.

Confira algumas opções para assistir a seguir:

A Esposa do Meu Marido

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois.

Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha.

Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

O Jogo da Morte

Prestes a ir para o inferno, Yee-jae precisa passar por doze vidas e doze mortes diferentes neste drama sobre reencarnação.

Lucros do Amor

Uma mulher que se casa para não enfrentar perdas e um homem que se casa porque não quer encrenca na vida.

Neste romance, os dois saem ganhando!

Um Bom Garoto

Onze anos depois, a polícia retoma o recrutamento de ex-atletas.

Antes vistos como heróis, esses medalhistas agora enfrentam a dura realidade.

Apesar das dívidas, das tragédias inesperadas e do preconceito na corporação, os atletas, cada um com sua história, montam uma força-tarefa especial para combater crimes hediondos com o ímpeto e as habilidades que os moldaram no esporte.

A Lenda do Nove Caudas

E se te dissessem que sua bela noiva não passa de uma raposa de nove caudas dos contos de fadas?

E se o responsável por causar diversos desastres for seu vizinho?

Imagine que os personagens dos contos folclóricos morem na Coreia do Sul no ano de 2020.

Apesar de vivermos em um mundo que tem ciência e tecnologia de ponta, continuamos investigando tais mistérios que sempre nos fascinam.

