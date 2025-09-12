4 filmes no Prime Video que inspiram a aprender música

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra joias no catálogo do Prime Video que valem a pena assistir neste fim de semana e ainda inspiram a aprender um novo instrumento

Clique aqui e escute a matéria

Aprender música não é só sobre dominar um instrumento: também é exercício de paciência, emoção e criatividade. Além dos benefícios para a saúde mental, ter esse tipo de hobby traz a possibilidade de novas experiências e aprendizados.

Para dar um gás a mais nesse processo, existem algumas produções que são filmes inspiradores - seja para iniciantes ou quem já possui uma noção musical. No catálogo da Prime Video, alguns longas tratam a música como tema central das histórias.

Os filmes emocionam, motivam e podem ser aquele empurrão que faltava para tirar o violão da capa, voltar para as aulas de piano ou simplesmente se deixar levar pelo som. Assim, confira a seguir 4 filmes do Prime Video que inspiram a aprender música. Veja a lista e aproveite a dica extra no fim do texto!

4 filmes no Prime Video que inspiram a aprender música

Imagem: jovem estudando por meio de fichas, com fones de ouvido em um café. - Reprodução/Freepik

Música

Música, dirigido e protagonizado por Rudy Mancuso, drama e romance, mostrando como a paixão pela arte pode mudar a forma como lidamos com a vida. A narrativa também conta com Camila Mendez no elenco e, ao longo da trama, revela que aprender música também é um ato de autoconhecimento.

É perfeito para quem busca motivação e deseja se reconectar com sua própria sensibilidade.

Se Eu Ficar

O filme Se Eu Ficar fez sucesso na época da sua estreia e é baseado em um livro homônimo onde acompanhamos Mia, interpretada pela atriz Chloe Grace Möretz. Na trama, ela é uma jovem violoncelista talentosa que precisa tomar uma difícil decisão após um acidente.

Durante o longa, é possível ver a paixão da protagonista pelo instrumento e pela música, além de sentir emoções intensas e reflexões sobre o próprio propósito. Para quem está no processo de aprender um instrumento, é um lembrete de que a dedicação à música ultrapassa qualquer obstáculo.

Música da Alma

Dirigido por Wayner Blair, Música da Alma conta a história real de quatro irmãs aborígenes australianas que encontram na música uma forma de resistência e de transformação.

Ambientado nos anos 1960, o filme mostra como o canto e a arte podem atravessar fronteiras sociais e pessoais. Assim, a obra é um lembrete poderoso de que a sonoridade também é força, identidade e conexão.

Rudderless

Rudderless acompanha um pai em luto que descobre canções escritas pelo filho falecido. A partir disso, ele forma uma banda amadora e reencontra na música uma forma de cura e renascimento.

Emocionante, o longa mostra o processo de aprendizagem musical, além de como tocar e compartilhar sons pode ser um caminho de redescobrimento pessoal.

Dica extra: conheça a Kords!

Uma boa maneira de começar ou retomar o aprendizado sobre música é pela Kords, uma plataforma online que ensina música de forma gamificada e personalizada. É possível aprender canto, teoria musical ou instrumentos, sempre com uma trilha clara de evolução.

O site oferece 7 dias gratuitos com acesso ilimitado e, ao final do curso, você recebe um certificado digital. Acesse aqui e saiba mais!