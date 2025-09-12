4 filmes no Prime Video que inspiram a aprender música
Descubra joias no catálogo do Prime Video que valem a pena assistir neste fim de semana e ainda inspiram a aprender um novo instrumento
Clique aqui e escute a matéria
Aprender música não é só sobre dominar um instrumento: também é exercício de paciência, emoção e criatividade. Além dos benefícios para a saúde mental, ter esse tipo de hobby traz a possibilidade de novas experiências e aprendizados.
Para dar um gás a mais nesse processo, existem algumas produções que são filmes inspiradores - seja para iniciantes ou quem já possui uma noção musical. No catálogo da Prime Video, alguns longas tratam a música como tema central das histórias.
Os filmes emocionam, motivam e podem ser aquele empurrão que faltava para tirar o violão da capa, voltar para as aulas de piano ou simplesmente se deixar levar pelo som. Assim, confira a seguir 4 filmes do Prime Video que inspiram a aprender música. Veja a lista e aproveite a dica extra no fim do texto!
4 filmes no Prime Video que inspiram a aprender música
Música
Música, dirigido e protagonizado por Rudy Mancuso, drama e romance, mostrando como a paixão pela arte pode mudar a forma como lidamos com a vida. A narrativa também conta com Camila Mendez no elenco e, ao longo da trama, revela que aprender música também é um ato de autoconhecimento.
É perfeito para quem busca motivação e deseja se reconectar com sua própria sensibilidade.
Se Eu Ficar
O filme Se Eu Ficar fez sucesso na época da sua estreia e é baseado em um livro homônimo onde acompanhamos Mia, interpretada pela atriz Chloe Grace Möretz. Na trama, ela é uma jovem violoncelista talentosa que precisa tomar uma difícil decisão após um acidente.
Durante o longa, é possível ver a paixão da protagonista pelo instrumento e pela música, além de sentir emoções intensas e reflexões sobre o próprio propósito. Para quem está no processo de aprender um instrumento, é um lembrete de que a dedicação à música ultrapassa qualquer obstáculo.
Música da Alma
Dirigido por Wayner Blair, Música da Alma conta a história real de quatro irmãs aborígenes australianas que encontram na música uma forma de resistência e de transformação.
Ambientado nos anos 1960, o filme mostra como o canto e a arte podem atravessar fronteiras sociais e pessoais. Assim, a obra é um lembrete poderoso de que a sonoridade também é força, identidade e conexão.
Rudderless
Rudderless acompanha um pai em luto que descobre canções escritas pelo filho falecido. A partir disso, ele forma uma banda amadora e reencontra na música uma forma de cura e renascimento.
Emocionante, o longa mostra o processo de aprendizagem musical, além de como tocar e compartilhar sons pode ser um caminho de redescobrimento pessoal.
Dica extra: conheça a Kords!
Uma boa maneira de começar ou retomar o aprendizado sobre música é pela Kords, uma plataforma online que ensina música de forma gamificada e personalizada. É possível aprender canto, teoria musical ou instrumentos, sempre com uma trilha clara de evolução.
O site oferece 7 dias gratuitos com acesso ilimitado e, ao final do curso, você recebe um certificado digital. Acesse aqui e saiba mais!