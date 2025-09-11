fechar
Filmes | Notícia

5 bons filmes escondidos no Prime Video para assistir no fim de semana

Nada de perder tempo rolando o catálogo para escolher o que assistir! Selecionamos filmes que talvez você não tenha visto, para te ajudar a escolher

Por Marilia Pessoa Publicado em 11/09/2025 às 15:40
Filme The Housemaid (2010)
Filme The Housemaid (2010) - Reprodução/IMDB

Clique aqui e escute a matéria

Toda semana, diversos filmes interessantes chegam aos serviços de streaming. Com tantas opções disponíveis, é comum passar horas rolando pelo catálogo sem conseguir decidir o que assistir.

Entre as plataformas mais populares, o Prime Video se destaca por oferecer uma grande variedade de filmes e séries, desde lançamentos recentes até clássicos que valem a pena rever.

Para ajudar na escolha, selecionamos alguns títulos que talvez tenham passado despercebidos no Prime Video, mas que certamente merecem a sua atenção. Confira!

O Reformatório Nickel (2024)

O Reformatório Nickel acompanha dois adolescentes negros em um reformatório juvenil. A amizade deles gera transformação e desperta esperança.

The Housemaid (2010)

Quando Eun-yi (Jeon Do-yeon) aceita o trabalho de empregada e babá em uma mansão de luxo, ela entra em um mundo de privilégios. Na casa vivem o executivo Hoon (Lee Jung-jae), sua esposa grávida Hae-ra (Seo Woo) e a filha do casal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

No início, ela é tratada com respeito, mas a aparente tranquilidade se desfaz quando Hoon a seduz.

O caso secreto deles é rapidamente descoberto pelas outras mulheres da casa, e a vida de Eun-yi se torna um pesadelo à medida que as intrigas e os jogos de poder de uma família rica se voltam contra ela.

Secretária (2002)

Após deixar um sanatório, Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) busca recomeçar a vida e consegue um emprego de secretária no escritório do advogado E. Edward Grey (James Spader).

Inicialmente, o trabalho parece entediante e monótono. No entanto, a relação entre Lee e seu chefe evolui de forma inesperada.

Conforme se aprofundam em um jogo de poder e submissão, os dois se envolvem em um romance incomum que desafia os limites da conduta humana, explorando a dominação e a total entrega de forma complexa e íntima.

Leia Também

O Mauritano (2021)

A história real da luta de Slahi pela liberdade após ficar preso injustamente por mais de uma década. Já sem esperanças, ele conhece uma advogada que entra no caso disposta a fazer justiça e libertá-lo.

Queimando o Filme (2025)

Solteira e sem ideia de casar, Pia administra um estúdio fotográfico quase falido em Londres com seu melhor amigo, Jay.

Enquanto sua irmã, Sonal, se prepara para o casamento, e sua mãe, Laxmi, insiste que ela precisa namorar, um guru prevê que Pia encontrará o verdadeiro amor entre os próximos cinco encontros.

Com a intervenção da família toda, Pia embarca numa busca engraçada e sincera pelo amor.

Leia também

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Filmes

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
A Milhões de Quilômetros: A jornada inspiradora de um sonho espacial
Prime Video

A Milhões de Quilômetros: A jornada inspiradora de um sonho espacial

Compartilhe

Tags