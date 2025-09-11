5 bons filmes escondidos no Prime Video para assistir no fim de semana
Nada de perder tempo rolando o catálogo para escolher o que assistir! Selecionamos filmes que talvez você não tenha visto, para te ajudar a escolher
Clique aqui e escute a matéria
Toda semana, diversos filmes interessantes chegam aos serviços de streaming. Com tantas opções disponíveis, é comum passar horas rolando pelo catálogo sem conseguir decidir o que assistir.
Entre as plataformas mais populares, o Prime Video se destaca por oferecer uma grande variedade de filmes e séries, desde lançamentos recentes até clássicos que valem a pena rever.
Para ajudar na escolha, selecionamos alguns títulos que talvez tenham passado despercebidos no Prime Video, mas que certamente merecem a sua atenção. Confira!
O Reformatório Nickel (2024)
O Reformatório Nickel acompanha dois adolescentes negros em um reformatório juvenil. A amizade deles gera transformação e desperta esperança.
The Housemaid (2010)
Quando Eun-yi (Jeon Do-yeon) aceita o trabalho de empregada e babá em uma mansão de luxo, ela entra em um mundo de privilégios. Na casa vivem o executivo Hoon (Lee Jung-jae), sua esposa grávida Hae-ra (Seo Woo) e a filha do casal.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
No início, ela é tratada com respeito, mas a aparente tranquilidade se desfaz quando Hoon a seduz.
O caso secreto deles é rapidamente descoberto pelas outras mulheres da casa, e a vida de Eun-yi se torna um pesadelo à medida que as intrigas e os jogos de poder de uma família rica se voltam contra ela.
Secretária (2002)
Após deixar um sanatório, Lee Holloway (Maggie Gyllenhaal) busca recomeçar a vida e consegue um emprego de secretária no escritório do advogado E. Edward Grey (James Spader).
Inicialmente, o trabalho parece entediante e monótono. No entanto, a relação entre Lee e seu chefe evolui de forma inesperada.
Conforme se aprofundam em um jogo de poder e submissão, os dois se envolvem em um romance incomum que desafia os limites da conduta humana, explorando a dominação e a total entrega de forma complexa e íntima.
O Mauritano (2021)
A história real da luta de Slahi pela liberdade após ficar preso injustamente por mais de uma década. Já sem esperanças, ele conhece uma advogada que entra no caso disposta a fazer justiça e libertá-lo.
Queimando o Filme (2025)
Solteira e sem ideia de casar, Pia administra um estúdio fotográfico quase falido em Londres com seu melhor amigo, Jay.
Enquanto sua irmã, Sonal, se prepara para o casamento, e sua mãe, Laxmi, insiste que ela precisa namorar, um guru prevê que Pia encontrará o verdadeiro amor entre os próximos cinco encontros.
Com a intervenção da família toda, Pia embarca numa busca engraçada e sincera pelo amor.