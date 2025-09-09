fechar
Filmes | Notícia

5 filmes brasileiros de terror que vão te arrepiar

Seja pelo medo sobrenatural ou pelo horror social, esses cinco filmes nacionais mostram que o gênero está mais vivo do que nunca por aqui

Por Guilherme Gusmão Publicado em 09/09/2025 às 16:39
Cena do filme "As boas maneiras"
Cena do filme "As boas maneiras" - Divulgação

O cinema brasileiro é reconhecido mundialmente por seus dramas sociais e comédias, mas também guarda pérolas no gênero terror.

Com histórias que exploram lendas urbanas, folclore e medos cotidianos, nossas produções mostram que o Brasil sabe, sim, provocar calafrios.

Entre clássicos e novas apostas, confira 5 filmes brasileiros de terror que merecem entrar na sua lista:

1. À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964)

Direção: José Mojica Marins

Considerado o primeiro filme de terror brasileiro, apresenta o icônico personagem Zé do Caixão, interpretado pelo próprio Mojica.

A trama acompanha o sádico coveiro que desafia crenças religiosas e espalha medo em sua cidade. Com estética única e atmosfera sombria, a produção se tornou cult, abrindo caminho para o terror nacional.

2. O Animal Cordial (2017)

Direção: Gabriela Amaral Almeida

Em um restaurante sofisticado, um assalto transforma a noite em um pesadelo de violência e paranoia. O filme mistura terror psicológico e gore, explorando a tensão entre clientes e funcionários.

Destaque para o elenco afiado, com Murilo Benício em um papel perturbador. A obra mostra como o terror brasileiro pode dialogar com críticas sociais.

3. As Boas Maneiras (2017)

Direção: Juliana Rojas e Marco Dutra

Mistura ousada de terror, fantasia e drama social. A história acompanha Clara, contratada para ser babá de Ana, uma jovem grávida que guarda um segredo sombrio.

O filme surpreende ao transformar a trama em uma fábula de lobisomem ambientada em São Paulo. Premiado no Festival de Locarno, é considerado um dos mais criativos exemplares do gênero no Brasil.

4. Morto Não Fala (2018)

Direção: Dennison Ramalho

Com Daniel de Oliveira no papel principal, o longa acompanha Stênio, funcionário de um necrotério que tem a estranha habilidade de conversar com cadáveres.

O dom se transforma em maldição quando segredos pessoais vêm à tona, desencadeando uma série de eventos macabros. A obra combina horror sobrenatural com uma atmosfera claustrofóbica.

5. O Clube dos Canibais (2018)

Direção: Guto Parente

Uma sátira sangrenta sobre a elite brasileira, que esconde práticas monstruosas atrás de seus muros luxuosos. O casal protagonista participa de um clube secreto de milionários que cultiva o hábito do canibalismo.

O filme causa choque pela violência gráfica, mas também pela crítica social, transformando o horror em metáfora política.

