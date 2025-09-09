5 filmes brasileiros de terror que vão te arrepiar
Seja pelo medo sobrenatural ou pelo horror social, esses cinco filmes nacionais mostram que o gênero está mais vivo do que nunca por aqui
Clique aqui e escute a matéria
O cinema brasileiro é reconhecido mundialmente por seus dramas sociais e comédias, mas também guarda pérolas no gênero terror.
Com histórias que exploram lendas urbanas, folclore e medos cotidianos, nossas produções mostram que o Brasil sabe, sim, provocar calafrios.
Entre clássicos e novas apostas, confira 5 filmes brasileiros de terror que merecem entrar na sua lista:
1. À Meia-Noite Levarei Sua Alma (1964)
Direção: José Mojica Marins
Considerado o primeiro filme de terror brasileiro, apresenta o icônico personagem Zé do Caixão, interpretado pelo próprio Mojica.
A trama acompanha o sádico coveiro que desafia crenças religiosas e espalha medo em sua cidade. Com estética única e atmosfera sombria, a produção se tornou cult, abrindo caminho para o terror nacional.
2. O Animal Cordial (2017)
Direção: Gabriela Amaral Almeida
Em um restaurante sofisticado, um assalto transforma a noite em um pesadelo de violência e paranoia. O filme mistura terror psicológico e gore, explorando a tensão entre clientes e funcionários.
Destaque para o elenco afiado, com Murilo Benício em um papel perturbador. A obra mostra como o terror brasileiro pode dialogar com críticas sociais.
3. As Boas Maneiras (2017)
Direção: Juliana Rojas e Marco Dutra
Mistura ousada de terror, fantasia e drama social. A história acompanha Clara, contratada para ser babá de Ana, uma jovem grávida que guarda um segredo sombrio.
O filme surpreende ao transformar a trama em uma fábula de lobisomem ambientada em São Paulo. Premiado no Festival de Locarno, é considerado um dos mais criativos exemplares do gênero no Brasil.
4. Morto Não Fala (2018)
Direção: Dennison Ramalho
Com Daniel de Oliveira no papel principal, o longa acompanha Stênio, funcionário de um necrotério que tem a estranha habilidade de conversar com cadáveres.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O dom se transforma em maldição quando segredos pessoais vêm à tona, desencadeando uma série de eventos macabros. A obra combina horror sobrenatural com uma atmosfera claustrofóbica.
5. O Clube dos Canibais (2018)
Direção: Guto Parente
Uma sátira sangrenta sobre a elite brasileira, que esconde práticas monstruosas atrás de seus muros luxuosos. O casal protagonista participa de um clube secreto de milionários que cultiva o hábito do canibalismo.
O filme causa choque pela violência gráfica, mas também pela crítica social, transformando o horror em metáfora política.