A Milhões de Quilômetros: A jornada inspiradora de um sonho espacial

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 12:58
Disponível no Prime Video, A Milhões de Quilômetros (2023) é um drama biográfico que narra a trajetória de José Hernández, um engenheiro da NASA que, vindo de uma família de trabalhadores rurais mexicanos, superou adversidades para se tornar astronauta.

O filme, dirigido por Alejandra Márquez Abella, destaca a importância do apoio familiar e comunitário na realização de sonhos aparentemente impossíveis. “A interpretação de Michael Peña como Hernández é aclamada por sua profundidade emocional e autenticidade”.

Realismo e Imersão

A produção é elogiada por sua abordagem sensível e realista, evitando melodramas excessivos e focando na perseverança e na união familiar. “A ambientação, que inclui simulações de gravidade e treinamentos espaciais, contribui para a imersão na história”.

Com duração de 2 horas e 2 minutos, o filme é uma reflexão sobre determinação, sacrifício e a busca por um futuro melhor. “A Milhões de Quilômetros é uma obra que inspira e emociona, mostrando que, com apoio e coragem, é possível alcançar as estrelas”.

