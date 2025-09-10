Nossa Culpa: Prime Video divulga trailer de novo filme sensual
Último capítulo da trilogia Culpables ganhou mais uma prévia inédita. Filme estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara será lançado em outubro
O último filme da trilogia Culpables, “Nossa Culpa”, teve mais um trailer inédito divulgado pela Prime Video.
A nova prévia do filme estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara traz cenas com tom mais sensual.
O longa será lançado no dia 16 de outubro na plataforma de streaming.
Confira o novo trailer de Nossa Culpa:
O casamento de Jenna e Lion dá o empurrãozinho para o reencontro entre Noah e Nick, casal que se separou de forma complicada.
Ele, agora herdeiro do negócio da família, e ela, no início de sua carreira, precisam lidar com a faísca que ainda existe entre eles. No entanto, o ressentimento de Nick se torna um grande obstáculo.
A trama é dirigida por Dominguez González e escrita por Sofía Cuenca a partir da obra de Mercedes Ron.
Os filmes anteriores, Minha Culpa e Sua Culpa, estão disponíveis no catálogo do Prime Video.