Filmes | Notícia

Nossa Culpa: Prime Video divulga trailer de novo filme sensual

Último capítulo da trilogia Culpables ganhou mais uma prévia inédita. Filme estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara será lançado em outubro

Por Marilia Pessoa Publicado em 10/09/2025 às 14:00
Filme Nossa Culpa
Filme Nossa Culpa - Divulgação

O último filme da trilogia Culpables, “Nossa Culpa”, teve mais um trailer inédito divulgado pela Prime Video.

A nova prévia do filme estrelado por Nicole Wallace e Gabriel Guevara traz cenas com tom mais sensual.

O longa será lançado no dia 16 de outubro na plataforma de streaming.

Confira o novo trailer de Nossa Culpa:

O casamento de Jenna e Lion dá o empurrãozinho para o reencontro entre Noah e Nick, casal que se separou de forma complicada.

Ele, agora herdeiro do negócio da família, e ela, no início de sua carreira, precisam lidar com a faísca que ainda existe entre eles. No entanto, o ressentimento de Nick se torna um grande obstáculo.

A trama é dirigida por Dominguez González e escrita por Sofía Cuenca a partir da obra de Mercedes Ron.

Os filmes anteriores, Minha Culpa e Sua Culpa, estão disponíveis no catálogo do Prime Video.

