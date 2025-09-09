Segredos digitais e vingança: Millennium no Prime Video

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 09/09/2025 às 7:08
Disponível no Prime Video, Millennium: A Garota na Teia de Aranha (2018) é uma adaptação cinematográfica do quarto livro da série Millennium, escrito por David Lagercrantz. Dirigido por Fede Álvarez, o filme apresenta Claire Foy no papel de Lisbeth Salander, uma hacker brilhante e vingativa, que se alia ao jornalista Mikael Blomkvist (interpretado por Sverrir Gudnason) para recuperar um programa de computador capaz de controlar os arsenais nucleares do mundo.

A trama se desenrola em torno de uma rede de espionagem, corrupção e intriga internacional, colocando Lisbeth e Mikael em uma situação de risco iminente. Além de sua habilidade técnica, Lisbeth enfrenta desafios pessoais, incluindo um passado familiar conturbado, que a impulsionam em sua busca por justiça.

O elenco também conta com Sylvia Hoeks como Camilla Salander, irmã de Lisbeth, e LaKeith Stanfield como Ed Needham, um agente da NSA. A direção de Álvarez é marcada por uma abordagem visual estilizada e uma narrativa envolvente, que mantém o suspense e a tensão ao longo do filme.

Com uma duração de 1 hora e 50 minutos, Millennium: A Garota na Teia de Aranha oferece uma nova perspectiva sobre a icônica personagem Lisbeth Salander, mantendo os elementos centrais da série enquanto introduz novos desafios e adversários.

