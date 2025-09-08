8 filmes de terror para quem amou "A Hora do Mal"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você gostou de A Hora do Mal, confira oito filmes que misturam mistério, terror psicológico e suspense disponíveis nos streamings

O terror A Hora do Mal conquistou espaço como um dos lançamentos mais comentados de 2025.

Dirigido por Zach Cregger, o longa trouxe nomes de peso como Josh Brolin e Julia Garner, sendo elogiado pela crítica e com bom desempenho nas bilheterias.

Na história, todos os alunos de uma sala desaparecem misteriosamente durante a madrugada, restando apenas um sobrevivente. A narrativa se desenvolve sob diferentes perspectivas, misturando investigação, rituais sombrios e até momentos de humor ácido.

Se você já assistiu e procura obras com a mesma atmosfera, conheça oito filmes disponíveis nos streamings que podem agradar aos fãs do gênero.

Cena do filme 'A Hora do Mal', dirigido por Zach Cregger - DIVULGAÇÃO

Noites Brutais (2022)

Antes de A Hora do Mal, Zach Cregger já havia surpreendido com esse terror. Estrelado por Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long, o filme acompanha uma mulher que aluga uma casa em Detroit e descobre que o local já está ocupado.

O que parecia um simples mal-entendido se transforma em um pesadelo repleto de segredos perturbadores.



Onde assistir: Telecine

A Visita (2015)

Dirigido por M. Night Shyamalan, o longa em estilo found footage acompanha dois irmãos que vão visitar os avós pela primeira vez.

A princípio, tudo parece normal, mas o comportamento dos idosos vai ficando cada vez mais assustador, revelado pelas câmeras escondidas da neta aspirante a cineasta.



Onde assistir: Amazon Prime Video

Terror em Silent Hill (2006)

Inspirado na famosa franquia de videogames, o filme traz Radha Mitchell e Sean Bean em uma jornada pela enigmática cidade de Silent Hill.

Após um acidente, a filha da protagonista desaparece, e a mãe mergulha em um cenário de horrores e simbolismos sombrios.



Onde assistir: HBO Max

Colheita Maldita (1984)

Baseado em um conto de Stephen King, o clássico do terror apresenta uma cidade dominada por um culto de crianças assassinas que sacrificam adultos em rituais macabros. Uma das produções mais lembradas quando o assunto é terror dos anos 80.



Onde assistir: NetMovies (gratuito com anúncios) e Looke

Piquenique na Montanha Misteriosa (1975)

Citado pelo próprio Zach Cregger como inspiração, o drama australiano dirigido por Peter Weir mostra o desaparecimento inexplicável de alunas e de uma professora durante um piquenique no início do século 20. Uma obra atmosférica e enigmática.



Onde assistir: NetMovies (gratuito com anúncios) e Looke

Magnólia (1999)

Embora não seja terror, este épico de Paul Thomas Anderson também inspirou Cregger.

O longa tece um mosaico de histórias interligadas sobre dramas humanos, explorando múltiplos pontos de vista, uma estrutura narrativa que ecoa em A Hora do Mal. O elenco reúne Tom Cruise, Julianne Moore e Philip Seymour Hoffman.



Onde assistir: HBO Max

Nós (2019)

Dirigido por Jordan Peele, mistura crítica social com terror psicológico. A trama acompanha uma família que se depara com doppelgängers ameaçadores durante as férias.

Lupita Nyong’o entrega uma das atuações mais marcantes do gênero nos últimos anos.



Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+ e Globoplay (plano premium)

Creep (2014)

Estrelado por Mark Duplass e Patrick Brice, que também dirige o longa, este found footage combina comédia e horror.

Um cineasta é contratado para gravar o cotidiano de um homem excêntrico, mas logo percebe que sua presença esconde segredos perturbadores. O sucesso foi tanto que rendeu uma sequência em 2017.



Onde assistir: Netflix