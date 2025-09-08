fechar
Filmes | Notícia

8 filmes de terror para quem amou "A Hora do Mal"

Se você gostou de A Hora do Mal, confira oito filmes que misturam mistério, terror psicológico e suspense disponíveis nos streamings

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 23:26
Cena do filme A Visita
Cena do filme A Visita - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O terror A Hora do Mal conquistou espaço como um dos lançamentos mais comentados de 2025.

Dirigido por Zach Cregger, o longa trouxe nomes de peso como Josh Brolin e Julia Garner, sendo elogiado pela crítica e com bom desempenho nas bilheterias.

Na história, todos os alunos de uma sala desaparecem misteriosamente durante a madrugada, restando apenas um sobrevivente. A narrativa se desenvolve sob diferentes perspectivas, misturando investigação, rituais sombrios e até momentos de humor ácido.

Se você já assistiu e procura obras com a mesma atmosfera, conheça oito filmes disponíveis nos streamings que podem agradar aos fãs do gênero.

DIVULGAÇÃO
Cena do filme 'A Hora do Mal', dirigido por Zach Cregger - DIVULGAÇÃO

Noites Brutais (2022)

Antes de A Hora do Mal, Zach Cregger já havia surpreendido com esse terror. Estrelado por Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long, o filme acompanha uma mulher que aluga uma casa em Detroit e descobre que o local já está ocupado.

O que parecia um simples mal-entendido se transforma em um pesadelo repleto de segredos perturbadores.

Onde assistir: Telecine

A Visita (2015)

Dirigido por M. Night Shyamalan, o longa em estilo found footage acompanha dois irmãos que vão visitar os avós pela primeira vez.

A princípio, tudo parece normal, mas o comportamento dos idosos vai ficando cada vez mais assustador, revelado pelas câmeras escondidas da neta aspirante a cineasta.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Terror em Silent Hill (2006)

Inspirado na famosa franquia de videogames, o filme traz Radha Mitchell e Sean Bean em uma jornada pela enigmática cidade de Silent Hill.

Após um acidente, a filha da protagonista desaparece, e a mãe mergulha em um cenário de horrores e simbolismos sombrios.

Onde assistir: HBO Max

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Colheita Maldita (1984)

Baseado em um conto de Stephen King, o clássico do terror apresenta uma cidade dominada por um culto de crianças assassinas que sacrificam adultos em rituais macabros. Uma das produções mais lembradas quando o assunto é terror dos anos 80.

Onde assistir: NetMovies (gratuito com anúncios) e Looke

Piquenique na Montanha Misteriosa (1975)

Citado pelo próprio Zach Cregger como inspiração, o drama australiano dirigido por Peter Weir mostra o desaparecimento inexplicável de alunas e de uma professora durante um piquenique no início do século 20. Uma obra atmosférica e enigmática.

Onde assistir: NetMovies (gratuito com anúncios) e Looke

Magnólia (1999)

Embora não seja terror, este épico de Paul Thomas Anderson também inspirou Cregger.

O longa tece um mosaico de histórias interligadas sobre dramas humanos, explorando múltiplos pontos de vista, uma estrutura narrativa que ecoa em A Hora do Mal. O elenco reúne Tom Cruise, Julianne Moore e Philip Seymour Hoffman.

Onde assistir: HBO Max

Nós (2019)

Dirigido por Jordan Peele, mistura crítica social com terror psicológico. A trama acompanha uma família que se depara com doppelgängers ameaçadores durante as férias.

Lupita Nyong’o entrega uma das atuações mais marcantes do gênero nos últimos anos.

Onde assistir: Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+ e Globoplay (plano premium)

Creep (2014)

Estrelado por Mark Duplass e Patrick Brice, que também dirige o longa, este found footage combina comédia e horror.

Um cineasta é contratado para gravar o cotidiano de um homem excêntrico, mas logo percebe que sua presença esconde segredos perturbadores. O sucesso foi tanto que rendeu uma sequência em 2017.

Onde assistir: Netflix

Leia também

Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira
Cine Record Especial

Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira
Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo
Filmes

Temperatura Máxima – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste domingo

Compartilhe

Tags