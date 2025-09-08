fechar
Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/09/2025 às 8:22
Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira
Cine Record Especial – Saiba qual filme a Record TV exibe nesta terça-feira - Observatório da TV

Nesta terça-feira (09), às 22h45, no Cine Record Especial, a Record TV exibe o filme 211: O Grande Assalto .

Ficha Técnica:

211: O Grande Assalto 

Título Original: 211

Elenco: Nicolas Cage, Sophie Skelton, Cory Hardrict, Dwayne Cameron, Michael Rainey Jr. e Weston Cage.

Gênero: Ação

Distribuidora: California Filmes 

Sinopse:

O policial Mike Chandler (Nicolas Cage) e um jovem passageiro civil encontram-se despreparados e desarmados quando o destino os coloca diretamente na mira de um ousado roubo a banco. Inspirado em fatos reais.  

