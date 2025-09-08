Os 10 piores filmes de terror de todos os tempos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De remakes esquecíveis a adaptações totalmente desastrosas, confira os filmes de terror que marcaram a história pelas razões erradas

Clique aqui e escute a matéria

O gênero terror é cheio de obras-primas que marcaram a história do cinema, mas também guarda produções que ficaram conhecidas pelos motivos errados.

Falhas de roteiro, atuações questionáveis, efeitos especiais duvidosos e até remakes desnecessários renderam uma lista de títulos que se destacam como os piores filmes de terror de todos os tempos.

Confira o ranking e descubra se você já se arriscou a assistir algum deles.

10) House of the Dead – O Filme (2003)

Não poderia faltar uma obra do alemão Uwe Boll, apelidado de “Ed Wood dos tempos modernos”. Aqui, ele adapta um videogame cult e entrega uma produção considerada uma atrocidade da sétima arte.

9) Medo Ponto Com (2002)

Estrelado por Stephen Dorff, Natascha McElhone e Stephen Rea, o filme tenta surfar na onda da internet como tema de terror. O resultado? Um longa sobre um site maligno que soa completamente datado.

8) Jovens Malditos (2008)

Com Haley Bennett (A Garota no Trem) e Chace Crawford (The Boys), a trama acompanha a jovem Molly Hartley, assombrada no colégio e em sua vida pessoal. Uma tentativa de terror juvenil que não deu certo.

7) Alone in the Dark – O Despertar do Mal (2005)

Mais uma adaptação de videogame dirigida por Uwe Boll. Com efeitos especiais dignos de jogos da primeira geração, o longa traz Christian Slater como um detetive enfrentando criaturas malignas, ao lado de Tara Reid e Stephen Dorff.

6) Além da Escuridão (2011)

Estrelado por Tony Oller, Aimee Teegarden e Dennis Quaid, o filme segue adolescentes tentando provar que o herói da cidade é, na verdade, um serial killer. A trama genérica não convenceu o público nem a crítica.

5) Mente Obsessiva (2009)

Após o sucesso em The O.C., Mischa Barton mergulhou em produções de baixo orçamento, como esta. Ela interpreta uma ex-namorada obcecada e perigosa, mas o suspense acaba sendo mais risível do que assustador.

4) O Quarto dos Esquecidos (2016)

Com Kate Beckinsale no elenco, o filme apresenta a já batida premissa da família que se muda para uma casa assombrada. Dirigido por D.J. Caruso, não ficou apenas “esquecido no título”, mas também na memória do público.

3) Cabana do Inferno (2016)

Um remake desnecessário do filme de Eli Roth (2002). Sem agregar nada à história original, o longa passou praticamente despercebido pelo público e garantiu seu lugar entre os piores.

2) Tubarão 4 – A Vingança (1987)

Clássico no quesito “tão ruim que chega a ser bom”. O filme é sempre lembrado nas listas de piores produções da história. Apesar de contar com Michael Caine, que admitiu nunca ter visto a obra, o longa virou piada ao tentar dar continuidade à franquia iniciada pelo brilhante Tubarão (1975).

1) Uma Chamada Perdida (2008)

No topo do ranking, está esta refilmagem de um terror japonês de 2003. A trama envolve pessoas recebendo ligações de seus “eus do futuro”, prevendo suas mortes. Com orçamento de US$ 20 milhões, o filme fracassou e, para sorte dele, Guillermo del Toro recusou a direção antes que fosse tarde.