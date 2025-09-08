Os 10 piores filmes de terror de todos os tempos
De remakes esquecíveis a adaptações totalmente desastrosas, confira os filmes de terror que marcaram a história pelas razões erradas
O gênero terror é cheio de obras-primas que marcaram a história do cinema, mas também guarda produções que ficaram conhecidas pelos motivos errados.
Falhas de roteiro, atuações questionáveis, efeitos especiais duvidosos e até remakes desnecessários renderam uma lista de títulos que se destacam como os piores filmes de terror de todos os tempos.
Confira o ranking e descubra se você já se arriscou a assistir algum deles.
10) House of the Dead – O Filme (2003)
Não poderia faltar uma obra do alemão Uwe Boll, apelidado de “Ed Wood dos tempos modernos”. Aqui, ele adapta um videogame cult e entrega uma produção considerada uma atrocidade da sétima arte.
9) Medo Ponto Com (2002)
Estrelado por Stephen Dorff, Natascha McElhone e Stephen Rea, o filme tenta surfar na onda da internet como tema de terror. O resultado? Um longa sobre um site maligno que soa completamente datado.
8) Jovens Malditos (2008)
Com Haley Bennett (A Garota no Trem) e Chace Crawford (The Boys), a trama acompanha a jovem Molly Hartley, assombrada no colégio e em sua vida pessoal. Uma tentativa de terror juvenil que não deu certo.
7) Alone in the Dark – O Despertar do Mal (2005)
Mais uma adaptação de videogame dirigida por Uwe Boll. Com efeitos especiais dignos de jogos da primeira geração, o longa traz Christian Slater como um detetive enfrentando criaturas malignas, ao lado de Tara Reid e Stephen Dorff.
6) Além da Escuridão (2011)
Estrelado por Tony Oller, Aimee Teegarden e Dennis Quaid, o filme segue adolescentes tentando provar que o herói da cidade é, na verdade, um serial killer. A trama genérica não convenceu o público nem a crítica.
5) Mente Obsessiva (2009)
Após o sucesso em The O.C., Mischa Barton mergulhou em produções de baixo orçamento, como esta. Ela interpreta uma ex-namorada obcecada e perigosa, mas o suspense acaba sendo mais risível do que assustador.
4) O Quarto dos Esquecidos (2016)
Com Kate Beckinsale no elenco, o filme apresenta a já batida premissa da família que se muda para uma casa assombrada. Dirigido por D.J. Caruso, não ficou apenas “esquecido no título”, mas também na memória do público.
3) Cabana do Inferno (2016)
Um remake desnecessário do filme de Eli Roth (2002). Sem agregar nada à história original, o longa passou praticamente despercebido pelo público e garantiu seu lugar entre os piores.
2) Tubarão 4 – A Vingança (1987)
Clássico no quesito “tão ruim que chega a ser bom”. O filme é sempre lembrado nas listas de piores produções da história. Apesar de contar com Michael Caine, que admitiu nunca ter visto a obra, o longa virou piada ao tentar dar continuidade à franquia iniciada pelo brilhante Tubarão (1975).
1) Uma Chamada Perdida (2008)
No topo do ranking, está esta refilmagem de um terror japonês de 2003. A trama envolve pessoas recebendo ligações de seus “eus do futuro”, prevendo suas mortes. Com orçamento de US$ 20 milhões, o filme fracassou e, para sorte dele, Guillermo del Toro recusou a direção antes que fosse tarde.