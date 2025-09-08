fechar
Filmes | Notícia

Oscar 2026: confira os filmes pré-selecionados à categoria de Melhor Filme Internacional

Saiu a lista dos 6 filmes pré-selecionados aos Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional e dois títulos são pernambucanos! Confira

Por Alice Lins Publicado em 08/09/2025 às 20:26
Wagner Moura em O Agente Secreto
Wagner Moura em O Agente Secreto - Reprodução/Vitrine Filmes

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, os seis longas-metragens pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2026.

No dia 15 de setembro, próxima segunda-feira, a comissão de seleção vai escolher o filme que disputará uma indicação à vaga na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar.

Se liga aí na lista:

  • Baby, de Marcelo Caetano;
  • Oeste Outra Vez, de Erico Rassi;
  • Manas, de Marianna Brennand;
  • Kasa Branca, de Luciano Vidigal;

E agora que pernambuco entra:

  • O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho;
  • e, por fim, O Último Azul, de Gabriel Mascaro.

Conheça mais dos filmes pernambucanos pré-selecionados

O Último Azul

Divulgação
Cena do filme "O Último Azul" - Divulgação

Tereza, de 77 anos, viveu toda a vida em uma pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos. O filme é dirigido pelo pernambucano Gabriel Mascaro.

O Agente Secreto

DIVULGAÇÃO
Cena de 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho - DIVULGAÇÃO

Dirigido pelo também pernambucano Kléber Mendonça Filho, o longa se passa em 1977. Marcelo trabalha como professor especializado em tecnologia. Ele decide fugir de seu passado violento e misterioso se mudando de São Paulo para Recife com a intenção de recomeçar sua vida.

Marcelo chega na capital pernambucana em plena semana do Carnaval e percebe que atraiu para si todo o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, ele começa a ser espionado pelos vizinhos. Inesperadamente, a cidade que ele acreditou que o acolheria ficou longe de ser o seu refúgio.

