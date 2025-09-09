5 filmes baseados em livros para ver na Netflix
Muitos sucessos do cinema nascem nas páginas de livros, e a Netflix tem um vasto catálogo de filmes baseados em obras literárias para todos os gostos
Clique aqui e escute a matéria
Se você adora filmes, já deve ter percebido que muitas histórias de sucesso vêm de livros. A união entre a literatura e o cinema mostra como boas narrativas conquistam o público, independente se for em páginas ou telas.
O catálogo da Netflix está cheio de filmes interessantes baseados em livros, indo de dramas intensos a suspenses que prendem a atenção. Tem longas para todos os gostos.
Pensando nisso, listamos 5 filmes baseados em livros para você assistir na Netflix. Prepare a pipoca e embarque nessas histórias!
A Filha Perdida
As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças.
Rebecca, A Mulher Inesquecível
Após se mudar para a mansão do marido, uma jovem recém-casada é assombrada pela presença da falecida mulher dele e por uma governanta assustadora.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Persuasão
Anne Elliot foi persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Oito anos depois, ele reaparece. Será que ela vai aproveitar essa segunda chance de amar?
O Menino que Descobriu o Vento
Inspirado por um livro de ciências, um garoto constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Baseado em uma história real.
A Última Carta de Amor
Depois de encontrar uma série de cartas de amor de 1965, uma repórter decide resolver o mistério de um romance secreto – e, quem sabe, se apaixonar também?