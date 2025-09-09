5 filmes baseados em livros para ver na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Muitos sucessos do cinema nascem nas páginas de livros, e a Netflix tem um vasto catálogo de filmes baseados em obras literárias para todos os gostos

Se você adora filmes, já deve ter percebido que muitas histórias de sucesso vêm de livros. A união entre a literatura e o cinema mostra como boas narrativas conquistam o público, independente se for em páginas ou telas.

O catálogo da Netflix está cheio de filmes interessantes baseados em livros, indo de dramas intensos a suspenses que prendem a atenção. Tem longas para todos os gostos.

Pensando nisso, listamos 5 filmes baseados em livros para você assistir na Netflix. Prepare a pipoca e embarque nessas histórias!

A Filha Perdida

As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo quando sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças.

Rebecca, A Mulher Inesquecível

Após se mudar para a mansão do marido, uma jovem recém-casada é assombrada pela presença da falecida mulher dele e por uma governanta assustadora.

Persuasão

Anne Elliot foi persuadida a não se casar com um homem de origem humilde. Oito anos depois, ele reaparece. Será que ela vai aproveitar essa segunda chance de amar?

O Menino que Descobriu o Vento

Inspirado por um livro de ciências, um garoto constrói uma turbina eólica para salvar seu vilarejo da fome. Baseado em uma história real.

A Última Carta de Amor

Depois de encontrar uma série de cartas de amor de 1965, uma repórter decide resolver o mistério de um romance secreto – e, quem sabe, se apaixonar também?

