O Agente Secreto: Filme com Wagner Moura tem trailer inédito divulgado
Filme de Kleber Mendonça Filho estreou no Recife e a distribuidora divulgou o primeiro trailer nacional do longa diretamente dos cinemas. Confira!
“O Agente Secreto”, filme do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho terá sessões de exibição no Recife nesta quarta-feira (10). A distribuidora divulgou o primeiro trailer nacional do longa que estava sendo exibido diretamente dos cinemas.
O filme estrelado por Wagner Moura será exibido no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz. Segundo informações da distribuidora de O Agente Secreto, a Vitrine Filmes, os ingressos para as pré-estreias esgotaram em menos de 30 segundos após o início das vendas na internet.
O novo trailer conta com cenas exclusivas na internet.
Confira abaixo:
Além de Wagner Moura, o elenco do filme também conta com Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Roberto Diogenes, Hermila Guedes, e Udo Kier.
Qual é a história de "O Agente Secreto"?
O filme acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que tenta fugir de seu passado.
Ele deixa São Paulo para buscar paz em Recife, em 1977. No entanto, sua chegada na cidade durante o Carnaval se torna o início de um pesadelo.
Em vez de tranquilidade, Marcelo encontra o caos que tentava deixar para trás e logo percebe que está sendo vigiado por seus vizinhos. O que parecia um refúgio seguro se transforma em um cenário de espionagem e tensão.