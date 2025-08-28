"O Agente Secreto" terá estreia norte-americana no Festival de Telluride

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Premiado filme de Kleber Mendonça Filho inicia carreira em prestigiosos festivais da região, onde estreia oficialmente no dia 26 de novembro

“O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, fará sua estreia norte-americana no prestigioso 52º Festival de Cinema de Telluride, que começa nesta sexta-feira, 29, e vai até o dia 1º de setembro.

A exibição no evento marca o início de uma carreira por prestigiosos festivais norte-americanos, incluindo o 50º Festival de Toronto (de 4 a 14 de setembro), o 63º Festival de Cinema de Nova York (de 26 de setembro a 13 de outubro) e o AFI Latin American Film Festival (de 18 de setembro a 6 de outubro.

Em celebração à seleção para Telluride, a Neon lança o primeiro teaser internacional que tem “Guerra e Pace”, de Ennio Morricone, como o tema da trilha.

Além da presença em Telluride, “O Agente Secreto” foi confirmado também na programação do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (de 19 a 27 de setembro), que ocorre na cidade espanhola, e será o filme de abertura do 34º Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz (de 20 a 26 de setembro), na França, e do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (de 12 a 20 de setembro).

Seguindo a participação em festivais brasileiros, tem exibição confirmada para o dia 18 de setembro no 18º Festival Maranhão na Tela, e no dia 24 de setembro no 35º Cine Ceará, em Fortaleza.

Trajetória internacional

O filme chega a importantes eventos, após passar por:

Festival de Cannes, na França, onde garantiu os prêmios de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) e o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai);



Festival de Cinema de Sydney, na Austrália;



Festival Cinéma Paradiso Louvre, na França;



Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia;



Festival de Cine de Lima - PUCP, no Peru, onde recebeu os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial e

Melhor Filme pela crítica internacional.



No total, “O Agente Secreto” tem estreia confirmada em 94 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente.

Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia.

Nos Estados Unidos, o filme chega ao circuito comercial de Nova York no dia 26 de novembro, ampliando para as salas de Los Angeles em 5 de dezembro, e, posteriormente, será expandido.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming, com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes e patrocínio da Petrobras.

SINOPSE

Brasil, 1977. Fugindo de um passado misterioso, Marcelo, um especialista em tecnologia, na casa dos quarenta, volta ao Recife em busca de um pouco de paz, mas percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.