fechar
Perfume | Notícia

Novo lançamento de O Boticário possui ingrediente inédito em edição limitada

Ingrediente do novo perfume do Boticário é novidade na perfumaria mundial e se alinha à proposta de encontrar mais possibilidades olfativas

Por Samantha Oliveira Publicado em 26/08/2025 às 18:07
Perfume feminino
Perfume feminino - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Surpreendendo o mercado da perfumaria, O Boticário lança sua nova fragrância, a EGEO CoguMellow - um gourmand que tem, em sua composição, o cogumelo Boletus Edulis. Este é um ingrediente inédito na perfumaria, que complementa a dupla lançada anteriormente, a EGEO Cogu.

Na pele, o Egeo CoguMellow é um frutal gourmand que surpreende na combinação das notas de destaque: smoothie de pêra e baunilha de madagascar com o acorde de cogumelo. A novidade é mais frutal e ideal para o dia a dia, enquanto a outra versão tem a potência do gourmand mais sofisticado.

De acordo com Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria do Grupo Boticário, a ideia de trazer um ingrediente tão diferente é para se conectar ainda mais com o público e a busca por novas possibilidades.

"O EGEO CoguMellow chega para surpreender com um novo gourmand combinado as notas de cogumelo. É um olfativo que se diferencia de EGEO Cogu, mas que se combinam, por meio da orientação de composições com a técnica de layering, trazendo uma experiência olfativa totalmente nova", explica.

EGEO de cogumelo do Boticário

Divulgação
Egeo CoguMellow e Egeo Cogu, lançamentos em edição limitada do Boticário - Divulgação

A ideia é que o Egeo CoguMellow (R$ 154,90) e o Egeo Cogu funcionem em uma proposta de layering. Trata-se de uma técnica da perfumaria em que as fragrâncias combinem entre si na hora do uso.

As duas versões estão disponíveis em edição limitada, com 10% de desconto nas lojas Boticário até o dia 31 de agosto, e também no site e app oficial da marca.

Leia também

Chinesa Zeekr inicia vendas de mais uma nave no Brasil
Lançamento

Chinesa Zeekr inicia vendas de mais uma nave no Brasil
"Os Caras Malvados 2" chega com tudo ao Cinépolis
"Os Caras Malvados 2" chega com tudo ao Cinépolis

"Os Caras Malvados 2" chega com tudo ao Cinépolis

Compartilhe

Tags