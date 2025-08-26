Novo lançamento de O Boticário possui ingrediente inédito em edição limitada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ingrediente do novo perfume do Boticário é novidade na perfumaria mundial e se alinha à proposta de encontrar mais possibilidades olfativas

Surpreendendo o mercado da perfumaria, O Boticário lança sua nova fragrância, a EGEO CoguMellow - um gourmand que tem, em sua composição, o cogumelo Boletus Edulis. Este é um ingrediente inédito na perfumaria, que complementa a dupla lançada anteriormente, a EGEO Cogu.

Na pele, o Egeo CoguMellow é um frutal gourmand que surpreende na combinação das notas de destaque: smoothie de pêra e baunilha de madagascar com o acorde de cogumelo. A novidade é mais frutal e ideal para o dia a dia, enquanto a outra versão tem a potência do gourmand mais sofisticado.

De acordo com Fernanda Marques, diretora da categoria de Perfumaria do Grupo Boticário, a ideia de trazer um ingrediente tão diferente é para se conectar ainda mais com o público e a busca por novas possibilidades.

"O EGEO CoguMellow chega para surpreender com um novo gourmand combinado as notas de cogumelo. É um olfativo que se diferencia de EGEO Cogu, mas que se combinam, por meio da orientação de composições com a técnica de layering, trazendo uma experiência olfativa totalmente nova", explica.

EGEO de cogumelo do Boticário

Egeo CoguMellow e Egeo Cogu, lançamentos em edição limitada do Boticário - Divulgação

A ideia é que o Egeo CoguMellow (R$ 154,90) e o Egeo Cogu funcionem em uma proposta de layering. Trata-se de uma técnica da perfumaria em que as fragrâncias combinem entre si na hora do uso.

As duas versões estão disponíveis em edição limitada, com 10% de desconto nas lojas Boticário até o dia 31 de agosto, e também no site e app oficial da marca.