Chinesa Zeekr inicia vendas de mais uma nave no Brasil

Marca aposta em SUV de grande porte e seguindo o conceito de carro de alta tecnologia no ambiente interno, além dos vários assistentes de segurança

Clique aqui e escute a matéria

A marca chinesa de veículos elétricos de luxo Zeekr lançou o seu terceiro modelo no Brasil. O 7X é um belo SUV e chega pra ampliar o portfólio do fabricante em nosso País. Por aqui, o grupo já comercializa dois modelos premium e de desenho arrebatador. O 7X é 100% elétrico e custa R$ 448 mil. O novo fica posicionado entre o X (a partir de R$ 300 mil e o 001, a partir de R$ 495 mil). A ideia do novo Zeekr é rivalizar com carros de montadoras alemãs, como a BMW.

Zeekr 7x, SUV elétrico chinês - Nick Dimbleby

As vendas do 7X já começaram. Em Pernambuco, a montadora já iniciou as vendas e a concessionária será aberta este mês em Boa Viagem, zona Sul do Recife. O Zeekr 7X reúne belo design, sofisticação, segurança, tecnologia e performance. A versão que chega a nosso País vem com dois motores elétricos que, juntos, rendem 646 cavalos de potência. Ou seja, um verdadeiro foguete sobre rodas. O carro faz o famoso 0 a 100km/h em menos de quatro segundos. A bateria oferece, de acordo com a fabricante, 423 km de autonomia no Inmetro.

Zeekr 7x 2026 - (C) Zhejiang Geely Holding Group Co.

Suas portas traseiras têm abertura de 90 graus, o que facilita o embarque e desembarque dos passageiros. Assim como nas opções de topo vendidas em outros mercados, temos no Brasil rodas de 20 polegadas. O acabamento interno é bom e impressiona pelo belo acabamento, seguindo a linha de outros modelos chineses.

Muito luxo no interior do Zeekr 7X - Nick Dimbleby

SEGURANÇA

A plataforma foi projetada segundo os mais altos padrões de segurança global (5 estrelas). O ZEEKR 7X utiliza 73% de aço de alta resistência em sua estrutura. O modelo vem equipado com sete airbags, com destaque para a proteção lateral que se estende até o pilar A, eliminando pontos cegos de segurança. O sistema mantém a pressão do airbag por até seis segundos após uma colisão, reduzindo danos em impactos secundários ou capotamentos.