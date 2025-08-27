Marina Ruy Barbosa e Mario Henrique marcam nova era: TRUSS lança cargo inédito no país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mario Henrique assume cargo inédito no país e lidera a revolução do loiro com a TRUSS após protagonizar a transformação capilar mais comentada do ano

TRUSS Professional reforça mais uma vez sua vocação inovadora e seu compromisso com o mercado de beleza ao ser a primeira marca no Brasil a lançar o papel Chief Blond Officer (CBO) — posição pensada para chancelar a autoridade em loiro de TRUSS, inspirar outros cabeleireiros e além de representar o olhar profissional, assumir a missão de levar confiança para todas as mulheres que desejam ser loiras.

O nome por trás desse movimento não poderia ser outro: Mario Henrique, referência absoluta quando o assunto são loiros sofisticados, naturais e de alto desempenho.

O anúncio foi concomitantemente à transformação capilar mais comentada do ano, em que a marca e Mario Henrique assinam o primeiro loiro de Marina Ruy Barbosa, um marco histórico tanto para sua carreira quanto para TRUSS.

A criação da cor exclusiva TRUSS Unique Blond para a atriz não apenas viralizou nas redes como também consolidou o protagonismo da marca no mercado de cabelos.

O loiro nunca foi apenas uma cor — é desejo, atitude, autoestima. E, para TRUSS, ele também se tornou uma plataforma de inovação, formação profissional e empoderamento.

Sobre criação de tendências

Como Chief Blond Officer, Mario Henrique vai guiar tendências, criar metodologias exclusivas e democratizar o acesso à loiros de alta performance.

“Não se trata só de um tom. É sobre autoestima, sobre transformar a relação que as pessoas têm com seus cabelos e com elas mesmas. A TRUSS é uma marca que assina como autoridade em loiros e quisemos trazer à cor o protagonismo que ela merece, como um território estratégico”, explica Ariela Marostica Bonemer, diretora de TRUSS Professional.

Mario Henrique: ícone da coloração

Mario Henrique é um dos profissionais de beleza mais promissores da atualidade com suas técnicas e práticas inovadoras na criação dos loiros e mechas mais desejados do momento.

Sua trajetória profissional ascendente é baseada em uma busca contínua por aprendizado e crescimento.

“Iniciei minha carreira há mais de 15 anos no interior de São Paulo. Trabalhei com um profissional renomado no Brasil, onde aprendi muito, e segui para realizar um grande sonho, que foi ter o meu primeiro salão, em São José do Rio Preto", destaca Mario Henrique.

"Graças ao meu trabalho, esforço e às pessoas que sempre acreditaram em mim, há quatro anos passei a atender em São Paulo e há um ano abri, em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, o Seven Salon, outro passo muito significativo que reflete mais que uma realização profissional e pessoal”, finaliza.

A parceria sólida de mais de uma década com TRUSS, que o proporcionou muitas conquistas pelo mundo inteiro, rendeu o título de embaixador global da marca.

Referência em loiros e premiado como cabeleireiro do ano pelo American Influencer Awards – premiação que reconhece e celebra os principais influenciadores digitais dos Estados Unidos nas categorias de beleza, moda, fitness e estilo de vida –, o hair stylist passa a assumir, desde maio de 2025, como Chief Blond Officer (CBO) de TRUSS, papel inédito no Brasil para fortalecer a autoridade da marca e democratizar a revolução do loiro no país e no mundo.

O loiro de Marina Ruy Barbosa – a transformação do ano

Marina Ruy Barbosa - Divulgação TRUSS

Queridinho de várias celebridades e influencers, a transformação de Marina Ruy Barbosa, que mudou a cor dos fios pela primeira vez, sem dúvida, é mais um grande marco na trajetória de Mario Henrique.

O cabeleireiro já cuida dos fios de Gio Ruy Barbosa e Luma Costa, mãe e melhor amiga de Marina, respectivamente, e foi escolhido pela própria atriz para essa grande mudança.

“Primeiramente, me senti muito honrado com a confiança que ela depositou em mim e em TRUSS para esse momento inédito na vida dela", afirma o Chief Blond Officer de TRUSS.

"Um grande desafio, uma imensa responsabilidade, uma transformação com muitas etapas, como clareamento em dois estágios, matização do fundo, mechas, matização em todo cabelo, tratamento com Blond Revolution e finalização. Foram muitas fórmulas e cuidados que levaram praticamente 24 horas de processo para alcançar aquele loiro perfeito", acrescenta.

"A transformação foi internacional, em um cenário muito especial, em Roma. Não fomos em uma equipe muito grande de cabeleireiros, mas com uma equipe muito engajada e apaixonada pelo que faz. Estudei cada detalhe do cabelo da Marina antes, houve muita troca entre a gente, todas as expectativas foram alinhadas e me preparei para fazer o melhor para entregar o resultado que ela buscava”, finaliza.

O resultado, a cor exclusiva TRUSS Unique Blond, com nuances de um loiro dourado com mechas – desenvolvida especialmente para a atriz –, brilhou os olhos de Marina e foi notícia em todo o país.

“Tenho um sentimento de missão cumprida e não apenas para mim, mas também para a minha profissão. O cabeleireiro ser reconhecido é uma das minhas missões e por isso estou na TRUSS, porque ela reconhece e traz oportunidades genuínas para os profissionais se desenvolverem”, destaca.

Oportunidades e desafios no mercado de beleza

Para Mario Henrique, o atual mercado de beleza no Brasil é promissor, está em constante evolução, com novas tendências e desafios surgindo a cada dia.

O segredo para acompanhá-lo, segundo o Chief Blond Officer de TRUSS, é estar sempre atento às novidades. Nativo digital, o profissional reforça a importância das redes nesse processo de aprendizado e reinvenção.

“As redes sociais vêm como uma grande aliada, é a nossa vitrine – há menos de cinco anos, por exemplo, não tínhamos tantas plataformas de conteúdo como temos hoje e que nos ajuda a dar visibilidade ao nosso trabalho", afirma o hair stylist.

Porém, para acompanhar o mercado é preciso estudo, entrega e sou incansável em aprender, estou sempre atento às tendências, busco inspirações para criar as minhas próprias técnicas e isso me traz segurança para proporcionar à cliente o cabelo que ela deseja. Toda essa movimentação faz com que eu sempre tenha que me renovar e, principalmente, ser um eterno estudioso para potencializar os meus resultados”, finaliza.

Além de anunciar a maior transformação capilar do ano e lançar o papel de Chief Blond Officer no Brasil, TRUSS desenvolveu em 2024 a coleção Blond Expression, coleção capilar desenvolvida com hair stylists em parceria com a WGSN para anunciar as tendências capilares de 2025: diversas tonalidades de loiros distribuídos em nuances Harmony, tons mais harmoniosos com sua cor natural, e Bold, que trazem um viés mais ousado, mas igualmente encantador.

A marca ainda desenvolveu um curso de coloração pessoal, voltado para os cabelos, para educar profissionais cabeleireiros a estarem prontos a entregar os melhores tons e resultados para suas clientes.